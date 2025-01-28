MİT personel alımı için şifreli mesaj verdi! Çözümü bulan genç beyinler aranıyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), personel alımı için “Bu kariyer bir hayal ürünü değil” ana teması ile yeni bir kariyer videosu yayınladı.

"MİT personel alacak"

MİT, “Bu kariyer bir hayal ürünü değil” temalı bir video yayınladı. MİT’in yeni kariyer videosu; cep telefonuna ‘MİT personel alacak’ son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin Teşkilat’ta çalıştığını hayal etmesi ile başlıyor.

Çalışma koşulları anlatıldı

Bir gencin hayali üzerinden anlatılan videoda, MİT’in bir önceki “Peşindeyiz” videosundan farklı olarak, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiri ile nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor. Farklı çalışma konularının, tek bir amaç için ortak bir çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor.

Video başvuru yapacak adaylara hitap ediyor

MİT, yeni videosu ile İstihbarat Uzmanı, Analist, Dil Uzmanı, Mühendis/Teknik Personel, İHA Personeli, Takip Memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor. Yeni yayınlanan kariyer videosunda Teşkilat içinde yer alan her kadronun her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor.

Kripto mesajı çözen genç beyinler aranıyor

Teknolojiyi en ileri seviyede kullanan Milli İstihbarat Teşkilatı bunu kariyer videosuna da taşıdı. Yeni kariyer videosunda kriptolojiye de yer verildi. Genç beyinlere “Sezar şifreleme” ve “HTML kodlama” yöntemi ile çözecekleri bir mesaj verildi. Ayrıca, videoda mesajın bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı “25. Kare” tekniği de kullanıldı.

Başvurular online olarak yapılacak

MİT için başvurular mit.gov.tr/ikBasvuru/ui/cv.aspx adresinden yapılabilecek. Aranan meslek dalları ise mit.gov.tr/kariyer.html adresinde yayınlandı.

Genel başvuru yapabilmek adaylarda aranan şartlar şu şekilde:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

-35 yaşını doldurmamış olmak

-En az üniversitelerin örgün eğitim veren meslek yüksekokulu programlarının birinden ön lisans mezunu olmak (Yurt dışı mezuniyetlerinde YÖK denkliği aranmaktadır)

Başvuru için tıklayın