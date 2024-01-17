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Moody’s, İBB ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu görünümlerini yükseltti

Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin de kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirdi.

Haber Merkezi
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Moody’s, İBB ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu görünümlerini yükseltti
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümlerini yükseltti.

Moody's, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notlarını "B3" olarak teyit etti.

İki belediyenin kredi notlarının görünümü "durağan"dan "pozitif"e çevrildi.

Moody’s Türkiye'nin notunu 'pozitif'e çevirdiMoody’s Türkiye'nin notunu 'pozitif'e çevirdiEkonomi

 

 