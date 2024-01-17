Moody’s, İBB ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kredi notu görünümlerini yükseltti
Moody's, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltmesinin ardından İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin de kredi notu görünümünü "pozitif"e çevirdi.
Foreks
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin kredi notu görünümlerini yükseltti.
Moody's, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kredi notlarını "B3" olarak teyit etti.
İki belediyenin kredi notlarının görünümü "durağan"dan "pozitif"e çevrildi.