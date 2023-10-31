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Motorinde indirim

Motorine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 57 kuruş indirim yapıldığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Motorinde indirim
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Gece yarısı itibarıyla motorine 1 lira 57 kuruşluk indirim geldi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 38,06 TL

Benzinin litre fiyatı ortalama 35,09 TL

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