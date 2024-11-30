Mühendislerden gelir adaletsizliği tepkisi: Kamuda 30 yıllık mühendis, 105 bin TL maaş almalı

Mühendis Tek-Sen Enerji Sendikası Genel Başkanı Mümin Güler, mühendislerin, mimarların, şehir plancılarının ve diğer teknik hizmet meslek gruplarının kaybolan haklarını ve itibarlarını geri kazanmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"30 yıllık mühendis, 105 bin TL maaş almalı"

Genel Başkan Mümin Güler açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Mühendislerin ve teknik personelin karşı karşıya olduğu maaş adaletsizliğine dikkat çeken Mümin Güler, “30 yıllık bir mühendis 57 bin TL maaş alırken, eşdeğer meslek gruplarında bu rakam 100 bin TL’yi aşıyor. Bu durum, mühendislerin emeğinin yeterince değer görmediğini ve hak ettikleri maaşların çok altında çalıştıklarını gösteriyor” dedi.

Acilen ilave ödemelerde artışın yapılması gerektiğini dikkat çeken Güler, “Bu sorunun çözülmesi adına iki temel önerimiz var: Birincisi, ‘teknik çalışma ödemesi’ adı altında ilave bir ödeme eklenmesi, ikincisi ise ek ödeme oranlarında 50 puanlık bir artış yapılması. Bu düzenlemelerle, mühendis maaşlarının 105 bin TL’ye çıkarılmasını hedefliyoruz. Ayrıca teknik hizmetler sınıfında görev yapan yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, peyzaj mimarı ve iç mimar ile şehir plancısı ve bölge plancısı, tekniker, teknisyen meslek unvanlarının mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınması amaçlanmaktadır. Mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınmamız; hem teknik hizmet sınıfının güvenliğini sağlamak hem de toplumun sağlıklı ve sürdürülebilir projelere ulaşmasını temin etmek için büyük önem taşıyor” diye konuştu.

"Maaş adaletsizliği, iş barışını bozuyor"

Maaş adaletsizliği sadece mühendislerin motivasyonunu etkilediğini belirten Güler, “Bu zamanda iş barışını da bozuyor. Kamu mühendislerinin eşdeğer meslek gruplarına kıyasla düşük maaş alması, çalışma verimliliğini düşürüyor ve beyin göçünü hızlandırıyor. Bu durum, gelecekte kamu kurumlarında nitelikli mühendis bulmakta zorlanmamıza yol açacak. Bununla birlikte, maaş iyileştirmeleri yalnızca çalışanları motive etmekle kalmayacak, aynı zamanda kamu hizmetlerinin kalitesini ve ülkemizin kalkınmasını da olumlu yönde etkileyecektir.” İfadelerini kullandı.

"Mühendislerin ve teknik hizmet sınıfının emeklilik kaygıları var"

Kamu mühendislerinin; emeklilik sonrası yaşam koşulları hakkında ciddi kaygılarının bulunduğunu dikkat çeken Güler, şunları söyledi

“Emekli teknik personel maaşları, yüksek enflasyon ve yaşam maliyetleri karşısında geçimlerini sürdürebilme konusunda yetersiz kalmaktadır. Emekli maaşlarının, çalışanların geçimlerini sürdürebilmesi ve onurlu bir yaşam sürmesi için yeterli olmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bugün, emekli teknik personelin maaşları, yoksulluk sınırının çok altında kalıyor ve bu durum, emeklilik dönemi için büyük bir belirsizlik oluşturuyor. Mevcut maaşlar, emekli olan mühendis ve teknik personelin günlük ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak. Bu sebeple, kazanılacak hakların emekliliğe yansıtılması gerektiğini savunuyoruz. Bu sorunun çözülmesi için, 5434 ve 5510 sayılı kanunlara bir ek madde eklenmesini talep ediyoruz. Bu düzenleme ile emekli maaşlarına ilave bir ödeme yapılması sağlanarak, şu an 26 bin TL civarında olan maaşların, yoksulluk sınırının üzerinde bir seviyeye çıkarılması mümkün olacaktır. Emekli maaşlarının, emekliler için sadece hayatta kalma değil, yaşam kalitesini sürdürebilme noktasında da yeterli düzeye getirilmesi gerektiğinin altını çiziyoruz.”

"Gençler mühendislik mesleğini tercih etmiyor"

Mühendislik fakültelerinin doluluk oranlarında büyük bir düşüş yaşandığını da vurgulayan Güler, “2024 yılı itibarıyla birçok mühendislik fakültesine öğrenci yerleşmemiştir. Gençlerin mühendislik mesleğini tercih etmeme nedenlerinin başında, kamudaki düşük maaşlar ve yetersiz özlük hakları yer almaktadır. Eğer bu durum devam ederse, orta vadede ülkemizin teknik altyapısı ciddi şekilde zayıflayacak ve kalkınma hızımız olumsuz etkilenecektir” dedi.