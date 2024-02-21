New York Borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 50 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,17 azalarak 38.563,80 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,6 azalışla 4.975 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,92 kayıpla 15.630,78 puana indi.

ABD'de dün Başkanlar Günü nedeniyle kapalı olan pay piyasalarında, haftanın ilk işlem gününde negatif bir seyir izlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayacağına yönelik artan endişelerin devam ettiğini, geçen hafta ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentileri aşmasıyla da fiyatlamaların zorlaştığını ifade etti.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) son toplantısına ilişkin tutanakların yarın yayımlanacağına işaret eden analistler, tutanaklarda bankanın gelecek dönemde izleyeceği yola dair ipuçlarının aranacağını kaydetti.

ABD'li perakende mağaza zinciri Walmart, akıllı televizyon üreticisi Vizio'yu nakit olarak 2,3 milyar dolar veya hisse başına 11,50 dolar karşılığında satın alacağını duyurdu. Walmart'ın hisseleri, yüzde 3'ün üzerinde değer kazandı.

Vizio'nun hisseleri de yüzde 16'dan fazla artış gösterdi. Home Depot'un geçen yılın son üç ayında kar ve geliri, satışlarındaki azalışa rağmen tahminleri aştı. Ancak şirketin 2024 mali yılında öngördüğü toplam satış büyümesi beklentilerin altında kaldı. Güne düşüşle başlayan Home Depot'un hisseleri gün sonunda hafif yükseldi.

ABD'li banka Capital One, finansal hizmetler şirketi Discover'ı 35,3 milyar dolar değerinde tamamı hisse senedi işlemine dayalı bir anlaşmayla satın alacağını açıkladı. Discover'ın hisseleri günü yüzde 13'e yakın artışla tamamladı.

ABD hükümetinin ülkenin tedarik zinciri dayanıklılığını artırmak amacıyla çip üretimi için 1,5 milyar dolarlık finansman sağlayacağını bildirdiği GlobalFoundries'in hisseleri de yüzde 2'den fazla artış kaydetti.

Öte yandan, yarın bilançosunu açıklayacak çip şirketi Nvidia'nın hisselerindeki düşüş dikkati çekti. Yıl başından bu yana yüzde 40'a yakın artış görülen Nvidia hisselerindeki bugünkü değer kaybı yüzde 4'ü aştı.