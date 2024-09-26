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Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihale edilecek

Niğde'de jeotermal kaynak arama ve işletme ruhsatlı 3 saha için ihale yapılacak.

Haber Merkezi
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Niğde'de 3 jeotermal kaynak arama ve işletme sahası ihale edilecek
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Niğde İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Niğde'nin Ulukışla ve Çiftlik ilçelerinde alanları 145,57 hektar ile 4936,55 hektar arasında değişen 3 sahanın açık teklif usulüyle ihalesi yapılacak. Sahalardan biri doğal mineralli su sahası diğer ikisi ise jeotermal kaynak sahası olarak ihale edilecek.

İhaleler, 23 Ekim Çarşamba günü 11.00-11.04 saatlerinde İl Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek.

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