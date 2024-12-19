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Öğrencilere maddi destek müjdesi! Kişi başı 6 bin TL verilecek

Akdeniz Belediyesi, ilçede üniversiteyi kazanan öğrencilere maddi destek sağlayacak. Programa göre, 2 yıllık bölümlere yerleşen öğrencilere 4 bin TL, 4 yıllık bölümlere yerleşenlere ise 6 bin TL eğitim desteği verilecek.

Haber Merkezi
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Öğrencilere maddi destek müjdesi! Kişi başı 6 bin TL verilecek
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Akdeniz Belediye Meclisinde oybirliği ile alınan bir kararla, bu yıl üniversitelerin 2 yıllık bölümlerine yerleşen ön lisans öğrencilerine 4 bin TL, 4 yıllık bölüm kazanan lisans öğrencilerine de 6 bin TL eğitim desteği sağlanacak.

İlk taksit 25 Aralık'ta hesaplarda

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü koordinesinde sağlanacak eğitim desteğinin ilk taksiti 25 Aralık'ta, daha önce öğrencilere dağıtılan banka hesap kartlarına yatırılacak.

Eğitim desteğinin önümüzdeki haftalarda yatırılması planlanan kalan taksitiyle ilgili olarak öğrencilerin ayrıca bilgilendirileceği bildirildi.

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