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Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG'de sözde sorumlu olarak yer alan terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Haber Merkezi
AA
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Güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, özellikle PYD/YPG'nin Suriye'de bulunduğu alanlarda kontrolü kaybetmesiyle terör örgütü içerisindeki çözülme süreci de hızlandı.

Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu bir terörist teslim oldu

Bu kapsamda Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmada, terör örgütüne 2018 yılında katılan ve 2019'da Suriye'ye geçerek Kamışlı, Haseke ve Aynularab bölgesinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren M.A'yı teslim olması için ikna etti.

Terör örgütünden kaçan M.A, sınırda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin Haseke ve Kamışlı'da terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, 2021 yılında Aynularab bölgesine gönderilerek, örgütün kullandığı tünel ve sığınaklarda PYD/YPG'li teröristlere eğitim verdiği tespit edildi.

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