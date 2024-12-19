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İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 69 zanlı gözaltına alındı

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 69 zanlı gözaltına alındı.

Haber Merkezi
AA
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İstanbul'da zehir tacirlerine darbe! 69 zanlı gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma kapsamında, Esenyurt'ta belirledikleri adreslere ve araçlara eş zamanlı operasyon düzenledi.

Özel harekat polisleri, operasyon yapılan adreslerdeki sokakların giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemi aldı.

69 kişi yakalandı

Bazı adreslere koçbaşı kullanılarak girilen operasyonda 69 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra 2 ruhsatsız tabanca, 94 mermi, 7 hassas terazi ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

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