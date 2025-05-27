TÜSİAD/Orhan Turan: Yapay zekâ stratejik öncelik, eğitim reformu acil ihtiyaç

EKONOMİ/İSTANBUL

Cumhuriyet Gazetesi’nin düzenlediği “Eğitimde Dönüşüm: Yapay Zeka ve Sürdürülebilirlik” temalı Geleceğin Eğitimi Zirvesi Pera Müzesi’nde yapıldı.

Etkinliğin açılış konuşmalarını Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan yaptı. Gün boyu süren etkinlikte; eğitimde yapay zekâ uygulamaları, beceri dönüşümü, fırsat eşitliği ve gençlerin istihdamı gibi başlıklar, alanında uzman isimler tarafından ele alındı.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan yaptığı konuşmada, kendisinin de cumhuriyetin fırsat eşitliği sayesinde bulunduğu pozisyona gelebilen bir cumhuriyet çocuğu olduğunun altını çizerek, “Türkiye’nin en büyük avantajı genç nüfusuysa, bu potansiyeli ortaya çıkaracak en önemli alan da eğitimdir.” dedi.

Turan, dijitalleşme, yapay zekâ ve yeşil dönüşümün, eğitimin tüm yapı taşlarını yeniden tanımladığını belirterek, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için eğitimde köklü dönüşümlerin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Turan, “Eğer dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında yer almak istiyorsak, eğitim sistemimiz de bu ligde olmalı.” diyerek yapısal reform çağrısı yaptı. Eğitim sisteminin yalnızca bilgi aktarımıyla sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Turan, bireylerin analitik düşünme, empati, çeviklik ve yaşam boyu öğrenme gibi becerilerle donatılması gerektiğini ifade etti.

"Okul öncesi eğitim, uzun vadeli yatırımdır"

Turan, okul öncesi eğitimin ücretsiz ve zorunlu hale getirilmesini, fırsat eşitliği açısından “uzun vadeli bir yatırım” olarak tanımladı. Eğitimin tüm aşamalarında, bireyin potansiyelini geliştirecek esnek ve kapsayıcı bir sistem kurulması gerektiğini belirten Turan, bu çerçevede yalnızca temel eğitim değil, mesleki ve üniversite düzeyindeki eğitimlerin de yaşam boyu öğrenme perspektifiyle yeniden ele alınması gerektiğini vurgulayarak, eğitim bütçesinin artırılması gerektiğinin altını çizdi.