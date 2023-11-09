Otellerde ara tatil mesaisi: Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı

"Dünyada en iyi korunan 20 kent" arasında gösterilen ilçede restorasyonla butik otele dönüştürülen konaklar ziyarete gelenler tarafından öncelikle tercih edilirken, otellerde ara tatil öncesi doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı.

"Hem safran hasadı hem ara tatil Safranbolu'ya hareketlilik kattı"

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, ilçede bugünlerde safran hasadından kaynaklı turizm hareketliliği olduğunu söyledi.

Yarın başlayacak ara tatil dolayısıyla tesislerde yüzde 80 doluluk oranına ulaşıldığını bildiren Ergüder, "Bu ay Uzak Doğu pazarında Çin bölgesinin hareketiyle karşı karşıyayız. Oradan da hareket başlamış durumda. Dolayısıyla ara tatilde hem iç hem de dış pazarda önemli hareketlilik bekliyoruz. Bu hareket safran hasadının da verdiği etkiyle aslında neredeyse hiç düşmemişti. Önümüzdeki günlerde bu yoğunluğu birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Ergüder, hasatların son yıllarda turizm çeşitliliği konusunda çok popüler olmaya başladığını ifade ederek, şu görüşleri dile getirdi:

"Biz de bu yıl yedincisini yaptığımız Safran Festivali'yle ne kadar artı değer yarattığımızı görüyoruz. Safran hasadı dolayısıyla farklı ülkelerden konuklar ağırlıyoruz. Safran hasadı hem kitle turizminde hem de münferit pazarda yabancılar için de çok kıymetli. Dolayısıyla safran hasadı dönemi bizim için büyük katma değer. Eskiden ekim sonu gibi sezonumuz düşüyordu fakat şu anda hem safran hasadının devam etmesi hem de ara tatil Safranbolu'ya hareketlilik kattı. Çin pazarının açılmasıyla kışın da Uzak Doğulu grupları ağırlayacağımız için Safranbolu'da 12 aya yaydığımız bir turizm hareketi olacak."