Pegasus yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarihler
Pegasus, 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde satılan biletlerle 1-27 Mart 2025 tarihilerinde ucuz biletle seyahat imkanı sağlayacak.
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Pegasus bilet fiyatlarına yönelik kampanya düzenledi. Yurt içi biletler 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
11-12 Şubat 2025 tarihlerinde satılan biletlerle 1-27 Mart 2025 tarihlerinde yurt içi yapılacak seyahatlerde bilet fiyatları 699 liradan başlayacak.
Kampanya için 45 bin koltuk ayrıldı.
Ekonomi