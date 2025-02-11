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Pegasus yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarihler

Pegasus, 11-12 Şubat 2025 tarihlerinde satılan biletlerle 1-27 Mart 2025 tarihilerinde ucuz biletle seyahat imkanı sağlayacak.

Haber Merkezi
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Pegasus yeni ucuz bilet kampanyasını duyurdu: İşte geçerli tarihler
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Pegasus bilet fiyatlarına yönelik kampanya düzenledi. Yurt içi biletler 699 liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

11-12 Şubat 2025 tarihlerinde satılan biletlerle 1-27 Mart 2025 tarihlerinde yurt içi yapılacak seyahatlerde bilet fiyatları 699 liradan başlayacak.

Kampanya için 45 bin koltuk ayrıldı.

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