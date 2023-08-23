Piyasalar hareketli: PPK faiz kararı öncesi dolar kaç TL?

Haftayı yüzde 0,89 değer kazancıyla 27,1073'dan başlayan dolar/TL bir miktar yükseldi.

Dün yükseliş eğiliminde bir seyir izleyen dolar/TL kuru, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 27,2043'ten tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.00 itibariyle önceki kapanışının hemen altında 27,2020'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 29,5430'dan, sterlin/TL de sınırlı yükselişle 34,6860'tan satılıyor.

Dolar endeksi, aynı dakikalarda yüzde 0,1 azalışla 103,4 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,2 artışla 1,0860 seviyesinde seyrediyor.

Piyasaların gözü PPK faiz kararında

Türkiye'de Merkez Bankası PPK toplantısı, yarın Hafize Gaye Erkan Başkanlığında yapılacak. Piyasalar faiz kararına odaklanmış durumda.



Toplantıda alınacak faiz kararı 24 Ağustos Perşembe saat 14.00'da açıklanacak.

Küresel piyasalarda yoğun makroekonomik veri gündemi

Küresel piyasalarda ise, Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Powell'ın vereceği mesajların dolar talebi üzerinde etkili olmasının beklendiğini aktaran analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın geri kalanında yüzde 40 ihtimalle bir faiz artışına daha gidebileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Analistler, bugün dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 102 ve 103'ün destek, 105 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.