Posta sektörünün net satış geliri 56,1 milyar liraya yükseldi

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yayımlanan ve 2024'ün ilk yarısını kapsayan "Türkiye Posta Sektörü Altı Aylık Pazar Verileri Raporu"na ilişkin bilgi verdi.

Ülke genelinde yılın ilk yarısında 9 bin 363 posta acente ve şubesinin hizmet verdiğini aktaran Uraloğlu, "Ülkemizin posta sektöründe gerçekleşen haberleşme gönderileri sayısı 132,8 milyon oldu. Şehirler arası gönderilerin tüm haberleşme gönderileri içindeki payı ise yüzde 85,2 olarak gerçekleşti. Bu dönemde haberleşme gönderisi teslimatının en çok gerçekleştiği iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu" değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, sektörde yetkilendirilmiş hizmet sağlayıcı sayısının 52 olduğunu ve bunlara 26'sı ulusal, 33'ü yerel olmak üzere 59 yetkilendirme verildiğini kaydetti.

Koli ve kargo gönderileri 639,2 milyon adede ulaştı

Haberleşme gönderileri haricinde kalan, posta kolisi veya kargosu şeklinde nitelendirilen diğer posta gönderileri sayısının son yıllarda sürekli artış eğiliminde olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Geçen yılın aynı döneminde 598 milyon olan gönderi sayısı 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 6,9 artarak 639,2 milyon adet olarak gerçekleşti. Bu artış, e-ticaret hacminin son yıllardaki hızlı büyümesinden kaynaklanmaktadır. Bu durum ülkemiz posta pazarına da olumlu yönde etki etmektedir."

Haberleşme gönderilerinde olduğu gibi posta kolisi ve kargosunda da şehirler arası gönderi oranının önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Uraloğlu, gönderilerin yüzde 80,7'sinin şehirler arası kategoride yer aldığını aktardı.

Sektörün net satış geliri 56,1 milyar liraya yükseldi

Uraloğlu, son yıllarda e-ticaret hacminde yaşanan artışın etkisiyle posta sektöründe gönderi hacimlerinin de arttığına dikkati çekerek, hizmet sağlayıcılarının posta hizmetlerinden elde edilen gelirlerde önemli artış görüldüğünü vurguladı.

Sektörün 2019'u 7,7 milyar lira net satış geliriyle kapattığını anımsatan Uraloğlu, şu bilgiyi verdi:

"Sektörün net satış gelirleri, 2020'de e-ticaret hacmindeki Kovid-19 etkisiyle artış göstererek 13,1 milyar liraya yükseldi. Artış ivmesi 2021'de 18,06 milyar liraya, 2022'de 33,5 milyar liraya ve 2023'te 66,7 milyar liraya yükselerek devam etti. Bu yılın ilk yarısında ise posta sektöründe elde edilen net satış gelirleri, önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak, haberleşme gönderilerinde yaklaşık 7,2 milyar lira, posta gönderilerinde 48,9 milyar lira olmak üzere toplamda 56,1 milyar lira seviyesine yükseldi."

Posta hizmet sağlayıcılarında 4,8 milyar liralık yatırım

Ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımların somut bir sonucu olarak posta sektörünün hızlı şekilde büyüdüğünü belirten Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Posta trafiğinin artmasıyla bu talebe cevap verebilmek adına hizmet sağlayıcılarının yatırıma ayırdıkları bütçe de arttı. 2023'ün ilk 6 ayında posta hizmet sağlayıcıları tarafından sektöre yapılan toplam yatırım miktarı yaklaşık 1 milyar 515 milyon lira civarındayken bu sayı 2024'ün ilk 6 ayında 4,8 milyar lirayı aştı."