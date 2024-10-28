Prof. Dr. Hakan Kara: Asgari ücret 10 yıl önceki seviyeye geriledi

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı ocak ayında yapılacak asgari ücret zammına çevrildi. Şu anda 17 bin 2 TL olan mevcut asgari ücretin ne kadar olacağı merak ediliyor.

Asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, "Asgari ücret, 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kara, "Dolar cinsinden asgari ücret, ABD enflasyonuna göre düzeltildiğinde, son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor" ifadelerini kullandı.

Dolar cinsinden asgari ücret, ABD enflasyonuna göre düzeltildiğinde, son iki yıldaki artışa rağmen 10 yıl önceki seviyelerin altında görünüyor. pic.twitter.com/KEXL8u2geq — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) October 28, 2024

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan asgari ücret zammı için rakam

Öte yandan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yabancı yatırımcılarla buluşmasında asgari ücret için "Yüzde 25 seviyesinde zam yapılmasının makul olabileceği" değerlendirmesinde bulundu.

Yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Karahan'ın asgari ücret değerlendirmesi tartışmalara neden olurken, olası zam senaryolarında yeni maaş tablosu şöyle olacak:

Yüzde 20 zam gelmesi halinde: 20 bin 402 lira,

Yüzde 25 zam gelmesi halinde: 21 bin 252 lira,

Yüzde 30 zam gelmesi halinde: 22 bin 102 lira,

Yüzde 40 zam gelmesi halinde: 23 bin 802 lira,

Yüzde 45 zam gelmesi halinde: 24 bin 652 lira,

Yüzde 50 zam gelmesi halinde 25 bin 503 lira.