Prof. Dr. Hakan Kara: Mayıs ayı enflasyonu nisan ayına göre çok daha önemli

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde CNBC-e'nin sorularını yanıtladı. Kara, güncel ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, TCMB’nin nisan toplantısındaki 350 baz puan faiz artışını ve enflasyondaki gelecek dönem gelişmeleri de yorumladı.

Prof. Dr. Hakan Kara, TCMB’nin faiz artırımından çok verilen mesaj açısından hamlenin önemli olduğunu vurguladı. Kara, Merkez Bankası'nın doğru bir hamle yaptığını söylerken, “Merkez Bankası’nın adım atabilmesi ve kararlı bir şekilde sıkılaştırabilmesi önemliydi. Şu an yaşadığımız iç ve dış şoklar nedeniyle döviz piyasasında ciddi bir baskı var. Merkez Bankası, elinin kolunun bağlı olduğunu hissettirmesi halinde baskı daha da artacaktı. O yüzden, Merkez Bankası buna ön alarak faizi yüzde 46'ya çıkardı ve üst tarafta kendisine bir esneklik sağladı. Yani, Merkez Bankası şu an isterse faizi yüzde 49'da da oluşturabilir. Bu esneklik Merkez Bankası'na kolaylık sağlıyor” dedi.

Mayıs ayında PPK toplantısı olmayacağı göz önüne alındığında “karşılaşılabilecek şoklara karşı iyi bir hamle olduğunu” söyleyen Kara, Merkez Bankası’nın mevcut ekibinin, “çok acil durumlarda doğru kararlar alabilecek kapasiteye sahip” olduğunu da vurguladı.

“Risk almadılar”

Kara, değerlendirmesinin devamında, “Dün de tahmin ettiğim gibi risk almadılar. Piyasayı çok sıkılaştırmadan ama doğru sinyali vererek hem yurt dışı yabancı yatırımcıları içerde tutabilecek, hem de hanehalkını dövize kaydırmasını yavaşlatacak bir hamle yapıldı” dedi. Faiz artırımının “ekonomi açısından sıkılaştırıcı olmayacağını” belirten Prof. Dr. Hakan Kara, sözlerine şöyle devam etti:

“Döviz piyasasındaki riski aldığı için ileride oluşabilecek sert bir şokun da önüne geçmiş oldu. Bu faiz artışının büyümeyi yavaşlatmayacağını, tam tersi büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskleri destekleyeceğini düşünüyorum.”

“Yeni şoklar olabilir”

TCMB eski Başekonomisti Kara, ilave bir şok gelmemesi durumunda Merkez Bankası'nın yılın ikinci yarısından itibaren faiz indirimlerine gidebileceğini söyledi. Prof. Dr. Hakan Kara, "Eğer içerden veya dışardan ilave bir şok gelmezse yılın ikinci yarısından itibaren yeniden faiz indiriminin oluşabileceğini düşünüyorum. Bu geçici bir sıkılaşma. Merkez Bankası'nın faiz patikasını bir üst seviyeye çıkaran ama eğilimini çok da değiştirmeyen bir karar olarak görüyorum. Küresel risk iştahının daha da bozulması durumunda yeni şoklar olabilir. Merkez Bankası bu şoklara karşı bir önlem aldı. İlave bir şok gelmezse faiz indirimi için yeniden bir alan açılacaktır.

Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, şu an ilave bir şokun gelme ihtimali yüksek. Dolayısıyla benim çizdiğim senaryo aslında iyimser bir senaryo oluyor. Bu hafif iyimser senaryoda ben de faiz projeksiyonumu yukarı çektim. Yıl sonunda faiz oranının yüzde 35'lerde olacağını tahmin ediyorum. Yani patika aslında tamamen yukarı kaymış durumda" dedi.

“Döviz kuru artışlarının geçişlerini yaşayacağız”

Prof. Dr. Hakan Kara, mayıs ayı enflasyonunun kritik olduğunu vurguladı. Kara, "Nisan ayı enflasyonu çok önemli değil. Euro'nun dolara karşı hareketi özellikle otomobil ve giyim fiyatları enflasyonu etkileyecektir. O yüzden mevsimsellikten arındırılmış yüksek bir enflasyon bekliyorum. Hizmet enflasyonu tarafında çok bir problem olacağını düşünmüyorum. Toplamda yüzde 3 veya biraz üzerinde bir enflasyon oluşabilir. Mayıs ayı enflasyonu nisan ayına göre çok daha önemli. Çünkü, Merkez Bankası'nın haziran ayında vereceği karar mayıs ayına göre oluşacak. Bugünden biliyoruz ki nisan ayı verileri iyi gelmeyecek. Döviz kuru artışlarının geçişlerini yaşayacağız. Mayıs ayında enerji fiyatlarındaki artışın gecikmeli etkileri olacak. Mayıs enflasyonu yüzde 2'lerin altına düşerse olumlu adletmeliyiz. Haziran ayından itibaren yüzde 2'lerin altına inebilir. Bu da bizi yıl sonunda yüzde 30'lar civarında bir patikaya götürür.

Ben bu sene cari açığı piyasadan daha yüksek bekliyorum. Emtia fiyatları aşağı yönlü gevşeyince bu da bizim cari açığımıza 8-10 milyar dolar yansıyacak gibi duruyor. Cari açık tahminimi 20 milyar dolar civarına çektim. Son yaşanan şokların ardından büyüme tahminimi yüzde 3'lere doğru çekiyorum" ifadelerini kullandı.