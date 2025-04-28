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Protesto edilen senet adedi arttı

Mart ayında protesto edilen senet adedi bir önceki aya göre arttı.

Haber Merkezi
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Protesto edilen senet adedi arttı
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Mart 2025’te protesto edilen toplam 21 bin adet senedin parasal tutarı 6 milyar TL oldu. Mart ayında bir önceki aya göre senet adedi yüzde 1, senet tutarı yüzde 23 arttı.

2025 yılı Ocak-Mart döneminde adet olarak en fazla senedin protesto edildiği ilk 5 il sırası ile İstanbul, Ankara, Konya, İzmir ve Bursa oldu. Tutar olarak, Türkiye genelinde protesto edilen senetlerin yüzde 35’ini İstanbul ilindekiler oluştururken, bunu yüzde 8 ile İzmir, yüzde 6 ile Ankara ve Samsun izledi. Protesto edilen senet tutarının en düşük olduğu iller ise Bayburt, Kilis ve Ardahan oldu.

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