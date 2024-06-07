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PTT, kargo ücretlerine yüzde 40’a varan zam yaptı

PTT kargo ücretlerine kısa süre önce yüzde 40’a varan bir zam daha yaptı.

Haber Merkezi
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PTT, kargo ücretlerine yüzde 40’a varan zam yaptı
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PTT kargo ücretlerine yine zam yaptı. Şubat ayında yapılan yüzde 55’lik zamdan sonra kısa süre önce yüzde 40’a varan bir zam daha yapıldı.

TVF'ye devredildikten sonra her yıl zarar etti

Diğer taraftan PTT 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu’na (TVF) devredilmişti. TVF’ye devredildiğinde 641 milyon lira kâr eden PTT, TVF’ye devredildikten sonra, her yıl zarar etti.

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