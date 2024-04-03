Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Rekabet Kurumu, 12'si genel, 10'u iktisat, 3'ü bilişim kadrosunda olmak üzere toplam 25 rekabet uzman yardımcısı alacak.

Sınava katılacak her aday, tek kadroya başvurabilecek. Adaylar 5 Nisan-5 Mayıs arasında e-Devlet'ten Rekabet Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden başvuru yapabilecek.

Sınavlar yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.