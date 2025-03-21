Reuters, Merkez Bankası’nın ne kadar döviz sattığını hesapladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) net döviz pozisyonu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı haberiyle TL’deki değer kaybına yönelik piyasada oluşan dalgalanmada; 11,2 milyar dolar azaldı.

Reuters’ın haberine göre, TCMB analitik bilanço verileri ve bankacıların hesaplamalarında çarşamba gününe ilişkin işlemler kaynaklı net döviz pozisyonunda yaşanan azalışın 11 milyar 176 milyon dolar olduğu belirtildi.

Bankacılar azalışın yaklaşık 10 milyar dolar ile büyük bölümünün çarşamba günü öğleden önce yapılan döviz satışlarına ilişkin olduğunu söyledi.

Düşüşün bir bölümü ise bankacılara göre diğer rutin işlemlerden kaynaklı. Ayrıca, aynı gün öğleden sonra ve sonraki günlerde yapılan döviz işlemleri ise takip eden bilançolara yansıyacak.

Bankacılar çarşamba günü yaklaşık 10 milyar dolar döviz satışı yapıldığını hesaplamıştı. Tahminler 8-11 milyar dolar bandında idi.

Dolar/TL, aylardır devam eden sakin ve istikrarlı seyrin ardından çarşamba günü yeni rekor olan 42 seviyesine yükseldi ve TCMB'nin işlemcilere göre 10 milyar dolara yakın döviz satışının ardından günü 38 civarında tamamladı.

Merkez Bankası bu hafta döviz satışı yanı sıra ara toplantı ile sıkılaştırma kararı da aldı. TCMB'nin bu hafta attığı diğer adımlar arasında TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başlama kararı ve sterilizasyon araçlarına ilk kez eklenen 56 gün vadeli depo ihalesi de yer aldı.

Kur güne başladığı 38 civarında yatay. Bu seviyeye göre TL'nin yılbaşından beri değer kaybı da yüzde 6,7'ye yükseldi. TL, 2024'ü yüzde 16,5 ile sınırlı bir kayıp ile tamamlamıştı.