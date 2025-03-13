Sagun, Bafra OSB’ye ileri balık işleme tesisi kuracak

MUSTAFA KEMAL ÇOLAK

Balık, deniz ve su ürünleri sektörünün ihracat birincisi Sagun Grubu, Samsun Bafra’da yeni bir fabrika yatırımı için çalışmalara başladı. Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde 30 bin metrekare alan üzerine kurulacak tesis, balık işleme, katma değerli paketli yarı mamul ve tüketime hazır ürün üretimi gerçekleştirecek. Bafra OSB’de 1,5 ay önce tapusu alınan arsa üzerine gerçekleştirilecek yeni tesiste Karadeniz somonu üzerine, yeni nesil teknoloji kullanılacak.

Sagun Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oğulcan Kemal Sagun, “Yatırımımız, iç pazarın yanı sıra ihracat pazarlarımıza da katma değerli üretim gerçekleştirecek. Füme de yapacak, suşi kesimi ileri işleme de yapacak. Grup olarak makine parkı oluşturma yeteneğimiz var. Üretimimize dönük olarak yerli makine sanayisinin gücünü ve kendi uzmanlığımızı kullanacağız” diye konuştu. Toplam kapasitesi yıllık 9-10 bin ton olarak hesaplanan, ağırlıklı kadın olmak üzere toplam 200 kişinin çalışmasının öngörüldüğü tesise ilişkin projenin oluşturulması sürecini başlatan Sagun yönetimi, fabrikanın 2 yıl içinde tamamlanmasını planlıyor.

4 şirketi ile ihracat gerçekleştiren 8 şirketten oluşan Sagun Grubu’nun Türkiye’nin dört bir yanında işleme tesisleri bulunuyor. Sagun Ailesi’nin sahibi olduğu grup, deniz ve su ürünleri sektörünün lider kuruluşları arasında yer alıyor. 70’li yıllarda başlayan ihracat faaliyetlerinde sektörün gelişimine katkı sunan, Karadeniz somonu ve orkinos ihracatına öncülük yapan grup, 20’nci yılına giren Marines Gıda şirketi ile de iç pazar liderliğini sürdürüyor. Marines Gıda ile nihai tüketiciye, marketlere ve ev dışı restoran, turizm tesisi gibi kanallara 3 binin üzerinde çeşit ile ürün tedariki sunuluyor.

Türk somonu standardı oluşturulmalı

Aynı zamanda İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten Oğulcan Kemal Sagun, sektörün dünya piyasalarında önemli mesafeler aldığını dile getirerek, “Avrupa’da ikinciyiz. Birinci Norveç’tir, 8 milyar dolar ihracatı var. Biz 2 milyar dolar ile ikinciyiz. 2024’teki 2 milyar dolarlık ihracat ile önemli bir eşiği atladık, bunun devamı için yapmamız gerekenler var” diyor. Yapılması gerekenlere ilişkin sorumuza şu yanıtları verdi:

▶ KATMA DEĞERLİ ÜRÜN: Norveç’in en büyük artısı. İhracatı markalı gerçekleştiriyorlar. Bizim de sektör olarak katma değerli ürün geliştirmeye ve markalı satış yapmaya daha fazla yönelmemiz gerekiyor.

▶ STANDARDİZASYON ŞART: Karadeniz somonunda dünyada kısa sürede hızlı yol aldık. Daha fazla yol alabiliriz. Ancak sektörümüzde, ürünümüze yönelik bir standardizasyon oluşturmamız şart. Bununla ne demek istiyorum, alıcı Türkiye’den ürün alırken, tüm balıkların dişi olmasını istiyor, kanın olmamasını, balığın yumurta oluşturmamasını talep ediyor. Sektör olarak bu standardı oluşturup, iç pazara ve ihracata yöneltmemiz lazım.

▶ ÇİN’E TAZE DE SATMALIYIZ: Gelişecek pazar Çin başta olmak üzere Asya. Fuarlarımızı artırıyoruz. Çin’in üstünde çok duruyoruz. Türk somonunun ülkede potansiyeli çok büyük. Çin’e donuk satışımız var, taze ürün satışımız da olmalı. Tarım Bakanlığımızın önderliğini bekliyoruz. İki ülke, görüşmelerini sıklaştırmalı, biz sektör olarak hazırız.

▶ RUSYA ÖNEMLİ PAZARIMIZ: Sektör ihracatında Rusya ilk sıradadır. 500 milyon dolarlık bir pazar. En büyük ihracat kalemimiz somonda da yeri çok özeldir. Rusya pazarına her yıl özel ilgi ve yüksek hizmet uygulamalarımızla hazırlanıyoruz.

Ağdan çıkan anforalar Kültür Bakanlığı kaydına alınıyor

Sagun Topluluğu’nun İstanbul Sancaktepe’de aynı zamanda Türkiye’nin ilk özel balık halinin de bulunduğu merkezinde yer alan genel müdürlük binası içinde bir müze de hizmet veriyor. Genel müdürlük binasının hemen girişinde yer alan Kültür Bakanlığı izinli müzede balık ağlarına takılmış olarak çıkarılan 314 parça anfora bulunuyor.

■ Filoya iki gemi daha katılıyor

Bandırma’daki tersanelerde iki avcı gemisi inşasını tamamlamak üzere olduklarını kaydeden Oğulcan Kemal Sagun, “İki tane gemimiz tersanede, Mayıs ayında filomuza katılacak. Böylelikle kendi bayrağımızı taşıyan gemi sayımız 8’i bulacak” dedi. Orkinos ticaretinin kotalarla yönetildiğini dile getiren Sagun, şunları söyledi: “Bu alanda uluslararası sularda büyüyoruz. Kotalarımızı artırmak için. Tunus’ta orkinos çiftliğimiz var. Türkiye’de iki çiftliğimiz var. Türkiye’de bu alanda açık ara öndeyiz. Yanı sıra kurbağa, salyangoz gibi dededen kalma işlerimizi de devam ettiriyoruz. Tüm çalışmalarımız içinde küçük bir paya sahip ancak bizim şirket kimliğimizi ve kültürümüzü, köklerimizi yansıtması açısından çok değerli görüyoruz.”