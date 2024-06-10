Salamura bağ yapraklarının fiyatı 20 TL'ye düştü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde nisan ayında kilosu 40 TL’den alınan taze bağ yapraklarının ekonomiye katkısı devam ediyor. Mayıs ayında 30 TL’ye düşen bağ yaprağının kilosu haziran ayında 20 TL’den tüccarlar tarafından alınıyor.

Haziran ayında başlayan taze salamura bağ yaprakları boğucu sıcaklara rağmen bağlardan toplanarak yaprak alımı yapan tüccarlara satılıyor. Sarıgöl merkez ve mahallerinde birçok alım yerinde peşin parayla satılan taze bağ yaprakları aile ekonomilerine de önemli gelir sağlıyor.

Nisan ayında 40 liraydı

Nisan ayında 40 TL’den aldıkları taze bağ yapraklarının şimdilerde kilosunu 20 TL’den aldıklarını belirten Çavuşlar Mahallesi'nden Mehmet İğdeli, "Biz satın aldığınız taze bağ yapraklarını salamura yapmakta olan işletmelere günü birlik teslim etmekteyiz. Burada anında yapraklar hiç bekletilmeden salamura için büyük bidonların içlerinde tuzlanarak olgunlaşması için bekletilir. Burada olgunlaşma salamura yapraklar yurt içerisine ve yurt dışına gönderiliyor. Sarıgöl ve çevresinde taze bağ yaprağı alımları eylül ayı sonuna kadar devam etmektedir." dedi.

Taze bağ yaprakları aile ekonomisine katkı sağlıyor

Sarıgöllü kadınlar sabahın erken saatlerinde başladıkları yaprak toplama işlemini saat 10.30’da bitirerek topladıkları yaprakları yaprak alım merkezinde nakit paraya satarak aile ekonomilerine de büyük katkı sağlıyor.