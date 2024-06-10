Mersin firmaları TİM 1000’de rüzgâr estirdi

ADNAN AÇIKGÖZ / MERSİN

2023 yılı ihracat rakamları göz önüne alınarak düzenlenen genel listede; Arbel Bakliyat 239 milyon 171 bin dolarla 109’uncu, Çimsa Çimento 179 milyon 425 bin dolarla 151’inci, Başhan Agro 126 milyon 955 bin dolarla 212’nci, Memişoğlu Tarım 115 milyon 768 bin dolarla 235’inci, Armada Gıda 101 milyon 770 bin dolarla 279’uncu, Aves Enerji-Yağ 89 milyon 272 bin dolarla 318’inci, Çukurova İnşaat Makinaları 81 milyon 700 bin dolarla 347’nci, Çukurova Makine 76 milyon 218 bin dolarla 374’üncü, Dicle Gıda 70 milyon 799 bin dolarla 406’ncı, Astera Tarım 64 milyon 261 bin dolarla 450’nci, Durum Gıda 62 milyon 497 bin dolarla 467’nci, Menas Zirai Ürünler 60 milyon 732 bin dolarla 481’inci, Koluman Otomotiv 60 milyon 173 bin dolarla 485’inci, Boomex Kargo 43 milyon 456 bin dolarla 690’ıncı, Teknopanel 34 milyon 334 bin dolarla 882’nci, Biberciler Pazarlama 33 milyon 116 bin dolarla 919’uncu, Celiller Tarım 32 milyon 988 bin dolarla 926’ncı sırada yer aldı.

Sektörel sıralamada ise Astera Tarım 3’üncü, Menas Zirai Ürünler 4’üncü, Çimsa Çimento 5’inci, Arbel Bakliyat 6’ncı, Çukurova Makine 6’ncı, Biberciler Pazarlama 7’nci, Celiller Tarım 8’inci, Çukurova İnşaat Makinaları 13’üncü, Başhan Agro 16’ncı,

Memişoğlu Tarım 19’uncu, Armada Gıda 21’inci, Aves Enerji-Yağ 26’ncı, Dicle Gıda 37’inci, Durum Gıda 43’üncü, Koluman Otomotiv 50’inci, Boomex Kargo 60’ıncı,

Teknopanel 67’inci sırada konumlandı.

Listede 2022’deki ihracatını yüzde 50’nin üzerinde artıran 3 firma dikkat çekti. Armada Gıda yüzde 104, Arbel Bakliyat yüzde 79, Koluman Otomotiv ise yüzde 54’lük gelişme gösterdi. En hızlı yükselen 20 şirket arasında 2 Mersin markası adından söz ettirdi. 2022’de 630’uncu sırada bulunan Armada Gıda, 351 basamak yükselerek 279’unculuğa, 323 basamak atlayan Koluman Otomotiv ise 808’incilikten 485’inciliğe geldi. Armada Gıda, kendi sektöründe 2022’deki 279’unculuğu yüzde 104’lük ihracat değişimiyle 21’inciliğe taşıyarak, yüzdelik dilimde en fazla artış sağlayan firmalardan oldu.