Karavan sektörü yerel yönetimlerden destek bekliyor

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Pandemi ve depremlerden sonra son yıllarda hem doğaya dönüş hem de güvenlik amacıyla kamp ve karavan turizmine artan talep, otel ücretlerindeki artışla birlikte devam ediyor. Karavancılar, kamp alanı ile ilgili sıkıntılarının çözülmesi için yerel yönetimlerin harekete geçmesini istiyorlar. İzmir Kamp ve Karavan Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doğan Mustafa Yokuş, kamp alanları yetersiz ve pahalı olduğu için artık karavan tatilinin de sıkıntılı olduğunu dile getirdi.

Ege Bölgesi ve özellikle İzmir’de zaten az olan kamp alanlarının aynı zamanda bakımsız olduğunu söyleyen Yokuş, “Dünyanın her yerinde ‘karavan turizmi’ varken, bir tek bizim ülkemizde yok. Şimdi hangi bir sahil şeridine giderseniz gidin ‘karavan koymak yasaktır’ yazısını görüyoruz. Yerel yönetimlerden bu konu hakkında destek bekliyoruz. Uygun bütçelerde konaklamak istiyoruz. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın, seçim döneminde kamp alanlarını artırma sözü üzerine destek bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Kamp alanları çok pahalı”

Karavan üreticisi Suat İnan ise karavana olan ilginin sürekli yasaklarla karşılaşmasına dikkat çekti. İnan, “Artık karavan sahipleri kamp alanlarına girmek yerine doğaya kaçıyorlar. Orada da zaman zaman sorunlar yaşıyorlar. Kamp alanları çok pahalı, bu da karavancıları üzen bir durum oluyor” dedi.

“Karavan tatili revaçta”

Karavan üreticisi Deniz Yurtkulu ise insanların son yıllarda doğaya dönme istekleri ile karavan tatiline olan ilgilerinin arttığını dile getirdi. Yurtkulu, “Son yıllarda özellikle artan otel maliyetleri, insanların doğaya dönme isteği ile karavan tatiline olan ilgi oldukça arttı” ifadelerinde bulundu.