Pilotlar acil durum bildirdi: Şiddetli dolu, uçağı bu hale getirdi

Viyana’ya inişine yaklaşık yarım saat kala 6 bin metre yükseklikte doluya yakalanan uçağın burun kısmındaki ‘radom’ adı verilen radar anten kapağı koparken kokpit camı da büyük hasar gördü.

Acil durum bildiren uçağın pilotları, hasar alan kokpit camı nedeniyle sınırlı görüşlerine rağmen uçağı Viyana’ya indirmeyi başardı.

Austrian Airlines sözcüsü Anita Kiefer yaptığı açıklamada kokpit ekibinin ifadelerine göre uçağın hava durumu radarında görülemeyen bir fırtına hücresine yakalandığını uçuş ekibinin ve yolcuların sağlık durumunu iyi olduğunu belirtti.