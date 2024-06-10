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Pilotlar acil durum bildirdi: Şiddetli dolu, uçağı bu hale getirdi

İspanya'nın tatil adası Mallorca'dan Viyana'ya giden Austrian Airlines’a ait OS- 434 sefer sayılı Airbus A320-200 tipi uçak, dolu nedeniyle büyük hasar gördü.

Haber Merkezi
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Pilotlar acil durum bildirdi: Şiddetli dolu, uçağı bu hale getirdi
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Viyana’ya inişine yaklaşık yarım saat kala 6 bin metre yükseklikte doluya yakalanan uçağın burun kısmındaki ‘radom’ adı verilen radar anten kapağı koparken kokpit camı da büyük hasar gördü.

Acil durum bildiren uçağın pilotları, hasar alan kokpit camı nedeniyle sınırlı görüşlerine rağmen uçağı Viyana’ya indirmeyi başardı.

Austrian Airlines sözcüsü Anita Kiefer yaptığı açıklamada kokpit ekibinin ifadelerine göre uçağın hava durumu radarında görülemeyen bir fırtına hücresine yakalandığını uçuş ekibinin ve yolcuların sağlık durumunu iyi olduğunu belirtti.

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