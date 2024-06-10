Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’ne rekor ziyaretçi

ESKİŞEHİR

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) tarafından şehrin ve üyelerin hizmetine sunulan Eskişehir Fuar Kongre Merkezi (EFKM) 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde rekor ziyaretçi sayısına ulaştı.

EFKM çatısı altında faaliyet gösteren ETO TÜYAP Fuar Merkezi’nde ve Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen iş ve kültür sanat etkinlikleri ziyaretçi akınına uğradı. EFKM’de Ocak-Mayıs ayları arasında 2022 yılında 20 etkinlik gerçekleştirilirken, 2023 yılında organizasyon sayısı 44’e, 2024 yılında ise 57’ye ulaştı. 2024 yılında Ocak-Mayıs ayları arasında gerçekleştirilen fuar, kongre, iş toplantıları ve kültür sanat etkinliklerine 201 bin 274 kişi konuk oldu.

Mayıs ayında 3 kongre ve sempozyum düzenlendi

EFKM, Mayıs ayında ev sahipliği yaptığı 3 kongre ve sempozyumla şehrin kongre turizmine öncülük edebilmek adına da bir ilke daha imza attı. Mayıs ayında Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde 23. Ulusal Androloji Kongresi, 4. Ulusal Hemşirelik Yönetimi Kongresi, Endüstrinin Geleceği İçin Robotik ve Otomasyon Çözümleri” Sempozyumu ve Sergisi düzenlendi. Gerçekleştirilen kongre ve sempozyumlara Türkiye’nin dört bir yanından akademisyen, hekim ve iş insanı konuk oldu.

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi, ev sahipliği yaptığı etkinliklerle iş insanlarının, sanatseverlerin yanı sıra çocukların da gözdesi oldu. Mutluluğu Keşfet sloganıyla hizmet veren Vehbi Koç Kongre Merkezi’nde sahnelenen müzikallere ve çocuk oyunlarına minik sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

EKFM şehrin hem ekonomisine hem de kültür sanat hayatına katkı sağlıyor

Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nin faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulunan ETO Başkanı Metin Güler, EFKM’nin yalnızca tüccarın ve sanayicinin değil tüm şehrin iş ve kültür sanat merkezi haline geldiğini söyledi. 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde EFKM’de 201 bin 274 kişiyi ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Güler, düzenlenen etkinliklerle Eskişehir’in hem ekonomisine hem de kültür sanat yaşamına değer kattıklarını vurgulayarak, EFKM’de 2030 yılına kadar yılda 1 milyon ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.