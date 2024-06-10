Esalba’dan üretime kısa bir ara; “Yaza merhaba!”

ESKİŞEHİR

7 Haziran Cuma günü, Esalba Metal’in Eskişehir’deki üretim tesislerinin bahçesinde düzenlenen etkinliğin 2024 teması ‘bahçedeyaz’dı. Bu temaya göre hazırlanan etkinlik, sadece çalışanların katıldığı keyifli bir bahçe partisine dönüştü.

Bahçede kurulan uzun sofralar, leziz ikramlar eşliğinde bir araya gelen çalışanlar yazın gelişini coşkuyla kutladı. Yemek servisiyle başlayan müzik performansı etkinliğin sonuna dek devam ederken, basketbol, voleybol, langırt ve dart alanlarında yapılan spor müsabakaları da büyük ilgi gördü.

“Çalışan deneyimine önem veriyoruz!”

Esalba Metal Sanayi’nin çalışan deneyimine büyük önem verdiğini aktaran Esalba yöneticileri, bu tip etkinliklerin çalışanların istek, talep ve geri bildirimleri ile belirlendiğini aktarırken yapılan etkinlik ile ilgili olarak şunları söyledi: “Bu ve buna benzer sosyal etkinliklerin şirket içinde motivasyonu ve çalışanlar arasındaki bağlılığı arttırdığını biliyoruz. Hep birlikte güzel zaman geçirip çok da eğleniyoruz. Çalışanların ve şirketin sosyal yönünü kuvvetlendiren bu etkinliklerle ilgili süreçleri şirket içinde kurduğumuz Çalışan Deneyimi Komitesi yürütüyor.” Yaza Merhaba Şenliği’nin her yıl çalışanlar tarafından heyecanla beklendiğini dile getiren yöneticiler, bu tip faaliyetlerin EOSB’deki diğer şirketlere örnek olmasını temenni ediyoruz diyerek sözlerini sonlandırdı.