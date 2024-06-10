SANKO Holding, Chief Sustainability Officer (CSO) Atadı

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BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na olan taahhüdünü güçlendiren SANKO Holding, önemli bir atama gerçekleştirdi. Enise Ademoğlu Matbay, SANKO Holding Chief Sustainability Officer görevine atandı.

Tekstilden yenilenebilir enerjiye, ambalaj üretiminden yapı sektörüne kadar birçok alanda; kadınların iş hayatındaki rolünü ve üst yönetimdeki temsilini artırma konusundaki kararlılığını ortaya koyan SANKO Holding, sürdürülebilirlik yolculuğuna güçlü deneyimi ile liderlik etmek üzere Enise Ademoğlu Matbay'ın, Chief Sustainability Officer görevine atandığını duyurdu.

İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunu olan Enise Ademoğlu Matbay, 15 yılı aşkın tecrübesiyle sürdürülebilirlik stratejileri, kurumsal dönüşüm ve ESG yayılımı konularında lider bir isim. 2006-2024 yılları arasında Ekol Lojistik'te çeşitli üst düzey görevler üstlenen Matbay, 2015 yılında Sürdürülebilirlik Koordinasyon Merkezinin kurucu direktörü olarak Ekol’ün yeni pazarlara giriş ve markalaşma stratejilerini başarıyla yönlendirdi. Son olarak Ekol Grup markalarının Kurumsal Sürdürülebilirlik & ESG (Çevresel, Sosyal ve Yönetişim) Direktörü olarak görev yapan ve kâr amacı gütmeyen lokal ve global derneklerin yönetim kurullarında aktif bir şekilde yer alan Matbay, SANKO Holding’in sürdürülebilirlik yolculuğuna liderlik edecek. Bu atama, iş dünyasında CSO unvanıyla atanan bir kadın yönetici olması sebebiyle ayrıca önem taşıyor.