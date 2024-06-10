Adana’dan 20 firma TİM İlk 1000 listesinde: 'Depreme rağmen bu bir başarıdır'
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İlk 1000 ihracatçı listesini değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın depreme rağmen 20 firma ile listede yer almasının ‘başarı’ olduğunu söyledi.
ADANA / EKONOMİ
2022 yılında TİM 1000 listesinde Adana’nın 21 firma ile temsil edildiğini, 2023’de ise 20 firmanın listeye girdiğini belirten Kıvanç, “TİM 1000 2023 yılı listesinde Adana’mız 20 firma ile listeye girme başarısı gösterdi. Bunu yaşamış olduğumuz asrın felaketine bağlıyoruz. O dönem birçok firmamız kısa bir sürede olsa üretimine ara verdi. Buna rağmen baktığımızda Adana'nın bu zorlu süreçte gösterdiği performans, kentimizin potansiyelini ve dayanıklılığını gösteriyor. Adana’mız önümüzdeki dönemde faaliyete alacağı yeni yatırım alanları ile inşallah bu sayıyı çok daha yukarı çıkartacaktır” dedi.
SASA Adana’nın ihracat şampiyonu
Adana’nın 2023 listesindeki 20 firmanın toplam ihracatının 1 milyar 580 milyon 480 bin dolar olduğunu kaydeden Kıvanç, “Adana’nın listede en önde gelen firması SASA oldu. SASA’nın ihracata katkısı 340 milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşti” bilgisini verdi. Kıvanç, önümüzdeki 5 yılda Adana’da gerçekleşecek değişimle ilgili şu yorumu yaptı: "Adana’mız yeni kurulacak sanayi bölgeleri ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte büyük bir değişim atağındadır. Bunu içtenlikle, samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Adana’mız, Marmara üretim bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Adana'mız, Akdeniz'in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel havaalanı ve konteyner limanı, tamamlanacak demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi durumundadır. Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyo-kültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri ve turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir.”
2023 yılı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı listesi adana firmaları
|
2023 Genel Sıralaması
|
Firma Unvanı
|
67
|
SASA DIŞ TİC.A.Ş.
|
148
|
TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.
|
297
|
AYTEK KONFEKSİYON TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
|
337
|
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|
352
|
OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
|
366
|
ELİTA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.
|
421
|
FİLPA AMBALAJ VE DIŞ TİC.A.Ş.
|
434
|
AKYEM ADANA YEM YAĞ BİODİZEL TAR.VE SAN.TİC.A.Ş.
|
462
|
BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.
|
469
|
ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR
|
483
|
SUNAR PAZARLAMA VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
|
509
|
MAZLUM MANGTAY BORU SONDAJCILIK İNŞ.TAR.ÜRN.SAN.TİC.A.Ş.
|
569
|
ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRT.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.
|
603
|
PİLYEM GIDA TARIM SAN.TİC.A.Ş.
|
656
|
MELTEM KİMYA VE TEKSTİL SAN.İTH.İHR. VE TİC.A.Ş.
|
699
|
ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR
|
725
|
SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş.
|
727
|
GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM SAN.TİC.A.Ş.
|
764
|
PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKS.SAN.TİC.A.Ş.
|
982
|
KIVANÇ TEKS. SAN. TİC. AŞ