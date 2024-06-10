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Adana’dan 20 firma TİM İlk 1000 listesinde: 'Depreme rağmen bu bir başarıdır'

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) İlk 1000 ihracatçı listesini değerlendiren Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç, Adana’nın depreme rağmen 20 firma ile listede yer almasının ‘başarı’ olduğunu söyledi.

Haber Merkezi
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Adana’dan 20 firma TİM İlk 1000 listesinde: 'Depreme rağmen bu bir başarıdır'
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ADANA / EKONOMİ

2022 yılında TİM 1000 listesinde Adana’nın 21 firma ile temsil edildiğini, 2023’de ise 20 firmanın listeye girdiğini belirten Kıvanç, “TİM 1000 2023 yılı listesinde Adana’mız 20 firma ile listeye girme başarısı gösterdi. Bunu yaşamış olduğumuz asrın felaketine bağlıyoruz. O dönem birçok firmamız kısa bir sürede olsa üretimine ara verdi. Buna rağmen baktığımızda Adana'nın bu zorlu süreçte gösterdiği performans, kentimizin potansiyelini ve dayanıklılığını gösteriyor. Adana’mız önümüzdeki dönemde faaliyete alacağı yeni yatırım alanları ile inşallah bu sayıyı çok daha yukarı çıkartacaktır” dedi.

SASA Adana’nın ihracat şampiyonu

Adana’nın 2023 listesindeki 20 firmanın toplam ihracatının 1 milyar 580 milyon 480 bin dolar olduğunu kaydeden Kıvanç, “Adana’nın listede en önde gelen firması SASA oldu. SASA’nın ihracata katkısı 340 milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşti” bilgisini verdi. Kıvanç, önümüzdeki 5 yılda Adana’da gerçekleşecek değişimle ilgili şu yorumu yaptı: "Adana’mız yeni kurulacak sanayi bölgeleri ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte büyük bir değişim atağındadır. Bunu içtenlikle, samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Adana’mız, Marmara üretim bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Adana'mız, Akdeniz'in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel havaalanı ve konteyner limanı, tamamlanacak demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi durumundadır. Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyo-kültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri ve turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir.”

2023 yılı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı listesi adana firmaları

2023 Genel Sıralaması

Firma Unvanı

67

SASA DIŞ TİC.A.Ş.

148

TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş.

297

AYTEK KONFEKSİYON TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.

337

ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR

352

OMNİA NİŞASTA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

366

ELİTA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.

421

FİLPA AMBALAJ VE DIŞ TİC.A.Ş.

434

AKYEM ADANA YEM YAĞ BİODİZEL TAR.VE SAN.TİC.A.Ş.

462

BOSSA TİCARET VE SANAYİ İŞLETMELERİ T.A.Ş.

469

ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR

483

SUNAR PAZARLAMA VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

509

MAZLUM MANGTAY BORU SONDAJCILIK İNŞ.TAR.ÜRN.SAN.TİC.A.Ş.

569

ÖZLER TARIM ÜRÜNLERİ ÜRT.PAZ.SAN.TİC.A.Ş.

603

PİLYEM GIDA TARIM SAN.TİC.A.Ş.

656

MELTEM KİMYA VE TEKSTİL SAN.İTH.İHR. VE TİC.A.Ş.

699

ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR

725

SUNAR MISIR ENTEGRE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş.

727

GÜNEY ÇELİK HASIR VE DEMİR MAM SAN.TİC.A.Ş.

764

PALMİYE DOKUMA İPLİK TEKS.SAN.TİC.A.Ş.

982

KIVANÇ TEKS. SAN. TİC. AŞ
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