Adana’dan 20 firma TİM İlk 1000 listesinde: 'Depreme rağmen bu bir başarıdır'

ADANA / EKONOMİ

2022 yılında TİM 1000 listesinde Adana’nın 21 firma ile temsil edildiğini, 2023’de ise 20 firmanın listeye girdiğini belirten Kıvanç, “TİM 1000 2023 yılı listesinde Adana’mız 20 firma ile listeye girme başarısı gösterdi. Bunu yaşamış olduğumuz asrın felaketine bağlıyoruz. O dönem birçok firmamız kısa bir sürede olsa üretimine ara verdi. Buna rağmen baktığımızda Adana'nın bu zorlu süreçte gösterdiği performans, kentimizin potansiyelini ve dayanıklılığını gösteriyor. Adana’mız önümüzdeki dönemde faaliyete alacağı yeni yatırım alanları ile inşallah bu sayıyı çok daha yukarı çıkartacaktır” dedi.

SASA Adana’nın ihracat şampiyonu

Adana’nın 2023 listesindeki 20 firmanın toplam ihracatının 1 milyar 580 milyon 480 bin dolar olduğunu kaydeden Kıvanç, “Adana’nın listede en önde gelen firması SASA oldu. SASA’nın ihracata katkısı 340 milyon 512 bin dolar olarak gerçekleşti” bilgisini verdi. Kıvanç, önümüzdeki 5 yılda Adana’da gerçekleşecek değişimle ilgili şu yorumu yaptı: "Adana’mız yeni kurulacak sanayi bölgeleri ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte büyük bir değişim atağındadır. Bunu içtenlikle, samimiyetle ve inanarak söylüyorum. Adana’mız, Marmara üretim bölgesinden sonra Türkiye'nin ikinci büyük üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Adana'mız, Akdeniz'in en büyük konteyner limanlarından biri olan Mersin'e yakınlığı, yeni yapılan bölgesel havaalanı ve konteyner limanı, tamamlanacak demiryolu hatları ile lojistik olarak bölgenin merkezi durumundadır. Bölgemiz demir-çelik, kimya, plastik, metal-makina, tekstil, gıda ve tarım üretimi konularında önemli bir üretim merkezidir. Zengin sosyo-kültürel yapısı, uygun iklimi, çok iyi üniversiteleri ve turistik altyapısı ile dışarıdan gelecek yatırımcı ve çalışanlar için bir çekim merkezidir.”

2023 yılı Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçı listesi adana firmaları