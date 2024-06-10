ASKON Konya, Kırgızistan ile ticari köprü kuracak

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya Şubesi, Kırgızistan’ın Türkiye Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’i misafir etti. Program öncesinde Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş’ta makamında ziyaret edildi.

Karşılıklı iki ülke ve Konya ekonomisi hakkında fikir alışverişinde bulunulan programın ilk günü ise, ASKON üye firmalarından Cihan Şekerleme, Führer Hidrolik, Yemsa Makine, Zeki Şahin Paslanmaz ve Anadolu Kesici Takımlar firmalarını ziyareti ve fabrika gezileri ile devam etti. Büyükelçi Kazanbaev ve ekibine, Konya sanayisi ile ilgili detaylı bilgilendirme yapıldı.

Etkinliği organize eden ASKON Konya Dış İlişkiler Başkanı Burcu Yalnız, Orta Asya için önemli bir ismi misafir ettiklerini dile getirerek “Bu tür organizasyonlarımızda üyelerimize önemli katkılar sunuyoruz. Bu görüşmeler neticesinde pazar araştırması yapılarak, yıl içerisinde devam eden süreçte alım heyetleri ve iş gezisi heyetleri olarak çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

“Konya’nın diş ticaretine katkı sağlıyoruz”

Programda konuşan ASKON Konya Şube Başkanı Atilla Sinacı, Kırgızistan’ın Konya için önemli bir ülke olduğuna dikkat çekerek, “Bugün çok önemli bir ismi şubemizde ağırlıyoruz. Kırgızistan’ın Türkiye Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev misafirimiz. Kendisi davetimiz üzerine geldi. Ve Konya ile Kırgızistan arasında güçlendireceğimiz ticari bağla ilgili bizlere bilgi verecek. ASKON Konya Şubesi olarak ihracatı artırmaya yönelik çalışmaları önemsiyoruz. Bu gün de bu amaçla bir aradayız. Konyalı üreticilerimizin Orta Asya pazarından daha fazla pay alması güzel bir buluşma oldu. Ben katılımlarından dolayı Kırgızistan’ın Türkiye Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev’e, programı organize eden Dış İlişkiler Komisyon Başkanımız Burcu Yalnız’a ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

“Konya ve Kırgızistan arasında güçlü bir bağ var”

Kırgızistan’ın Türkiye Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev de, bu önemli etkinliği organize ettiği için ASKON Konya Şube Yönetimi’ne teşekkür ederek, “İki ülke arasındaki ilişkilerimiz son derece samimi. Konya da bu noktada büyük önem taşıyor. Güçlü bir sanayi ağına sahip. Ben Konya ve Kırgızistan arasında güçlendirilecek ticari bağ da elimden gelen herşeyi yapacağım. İnanıyorum ki ticaretimiz ve dostluğumuz daha ileri seviyeye çıkacak” diye konuştu.