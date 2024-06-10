Türk mobilyasına talep arttı, ABD pazarı rekorla taçlandı

MERSİN / EKONOMİ

Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) Başkanı Onur Kılıçer, ihracat verilerini değerlendirdi. Sektörün Mayıs ayında Türkiye genelinden gerçekleştirdiği ihracatta en başarılı pazarın 104,6 milyon dolarla Irak’ın olduğunu bildiren Kılıçer, bu ülkeyi Birleşik Krallık ve ABD’nin izlediğini söyledi. İlk 10 pazarın 8’inde büyüme kaydedildiğini dile getiren Kılıçer, “7 ülkeye yapılan ihracatın çift haneli artması dikkat çekti. ABD’ye ihracatın yüzde 32 arttığı tabloda; Birleşik Krallık, Fas, Libya, Gürcistan, Romanya ve Fransa çift haneli büyüme sağlanan ülkeler oldu. AKAMİB’in Mayıs ayı ihracatında da Irak ilk sırada yer aldı. 19,6 milyon dolar ihracat yapılan Irak’ı; Libya, Almanya, Romanya ve Fransa takip etti. İlk 10 pazarın 9’unda artış yakalanırken, Suudi Arabistan’a yapılan ihracat yüzde 170, Libya’ya yüzde 109 artarak üç haneli büyüme gösterdi. Hedef pazarlardan ABD’ye yüzde 66’lık ihracat artışı da dikkat çekti” dedi.

“Kurun girdi maliyetleri kadar artması gerekiyor”

Mayıs ihracatının bir önceki aya göre daha pozitif olduğunu ve sektöre yılın geri kalan ayları için ümit verdiğini aktaran AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, “Firmalarımız rekabet edebilmek için fiyat düşürmek zorunda kalıyor. Bu da değer bazındaki ihracatımızı düşürüyor. İhracat talebinin canlandığı ortamda, değer olarak da ülke ekonomimize katkı sunmak istiyoruz. Bunun için kurun da ihracatçıları desteklemesi lazım. Daha önce ifade ettiğimiz gibi, kurun artan girdi maliyetlerini karşılayacak seviyede olması gerekiyor. Enflasyona paralel bir kur seviyesi, ihracatçıları rekabet düzeyine getirecektir. İhracatçıları rekabetçi seviyeye getirecek adımlar bekliyoruz” diye konuştu.