AYD ihracatta Konya’nın lideri oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Direksiyon ve süspansiyon sistemleri üretiminde Türkiye’nin lideri olan AYD Otomotiv Endüstri, TİM tarafından açıklanan İhracatın Şampiyonları Listesi’nde geçen yıla göre 11 sıra yükselerek 110. Sırada yer aldı. 235 milyon dolar ihracat yapan AYD, sektörel sıralamada da 19. sıraya yükseldi. AYD, Konya’nın da en fazla ihracat yapan firması oldu.

İhracat rakamları ile ilgili firmadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sektörümüzde yatırım, istihdam ve üretimdeki yükselişimiz ihracatımızda da devam ediyor. Konya’daki üretim tesislerimizde ürettiğimiz milyonlarca parçayı 100’ün üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz. 2023 yılında 235 milyon dolar ihracat yaparak şehrimizin ihracat lideri olduk. Firmamız Türkiye’nin de en fazla ihracat yapan 110. Firması oldu. Otomotiv sektöründe de 19. Sıradayız. 5000 kişilik AYD ailesi olarak bu gurur hepimizin. Daha fazla üretmeye ve ihraç etmeye devam edeceğiz.”