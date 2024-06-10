AHBİB, mayısta 181 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi

MERSİN / EKONOMİ

İhracat performansını değerlendiren AHBİB Başkanı Veysel Memiş, yılın 5’inci ayında 1 milyar 66 milyon dolarlık Türkiye geneli sektör ihracatına yüzde 17 oranında destek verdiklerini söyledi. Bu dönemde 204 bin 278 ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini belirten Memiş, bakliyatlarda 50,7 milyon, pastacılık ürünlerinde 32,8 milyon, değirmencilik ürünlerinde ise 27,4 milyon dolar ihracat yaptıklarını kaydetti.

Tüm ürün gruplarında en fazla ihraç edilen ürünün yüzde 205 artış ve 41,2 milyon dolar değerle kırmızı mercimek olduğunu bildiren Memiş, “Mayıs’ta 143 ülkeye ihracat yapan birliğimiz, en yüksek değerleri Irak, İran ve Suriye pazarlarında elde etti. Irak’ta 40,3 milyon dolar, İran’da 19,2 milyon dolar ve Suriye’de 7,4 milyon dolar ihracata imza attık. Yılın beşinci ayında ihracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ülkeler arasında Tunus, İran, Avusturya, Fas, Güney Sudan, Kosova ve Kazakistan pazarları dikkat çekti. 2024 yılı Ocak-Mayıs ayları arasındaki ihracat yüzde 6 artışla 876,8 milyon dolar değerine erişti. Son 12 aylık dış satım performansı ise yüzde 1 artışla 2,18 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti” dedi.

“2 fuar ve 2 ticaret heyetine odaklandık”

AHBİB olarak, geleneksel pazarlarda daha etkin olmak ve pazar çeşitliliğini artırmaya yönelik prestijli fuarlarda tanıtımlar yaptıklarını ve ticaret heyetleri düzenlediklerini dile getiren Memiş, “Eylül ayındaki 2 fuar ve 2 ticaret heyetine odaklandık. 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında Çin’in Shenzen şehrinde Akdeniz İhracatçı Birlikleri’nin organizasyonu ile Çin Ticaret Heyeti’ne katılacağız. 3-6 Eylül tarihleri arasında Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı-WorldFood İstanbul’da dünyanın gıda devleriyle buluşacağız. 17-20 Eylül tarihleri arasında Worldfood Moskova Fuarı’nda ürünlerimizi vitrine taşıyacağız. 25-28 Eylül tarihleri arasında ise AHBİB üyesi firmalara yönelik İtalya Sektörel Ticaret Heyeti gerçekleştireceğiz” diye konuştu.