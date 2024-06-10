İzmirli öğrenciler Almanya eğitim sistemini gözlemledi

İZMİR / EKONOMİ

Almanya’nın Bremen kentinde yapılan projede öğrenciler sınıflarda derslere katılım sağlayıp, internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistem olan Web 2.0 araçlarını aktif kullanarak yenilenebilir enerji kaynakları konulu çeşitli sunumlar gerçekleştirirken, Türk ve Alman eğitim sistemi hakkında gözlemlerde bulundular.

KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuray Ardıç, sosyal etkinliklere önem veren Bremen Neue Oberschule Groepelingen okulunun müzik ve spor etkinliklerine de katıldıklarını söyledi. Okul öğrencilerinden Ada Karagülle müzik etkinliğinde okul öğrencilerine solo gitar performansını sunduğunu vurgulayan Ardıç, “Spor turnuvalarında tüm öğrencilerimiz koşu, gülle atma ve parkur etkinliklerinde ev sahibi öğrencilerle birlikte oyunlara katıldılar. Son derece verimli olan ve iki ülke kültürünün kaynaşmasına vesile olan, faydalı bir proje çalışması yaptık” diye konuştu.