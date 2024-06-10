İzmirli öğrenciler Almanya eğitim sistemini gözlemledi
Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) Özel Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, “Eğitimde Teknoloji ile Geleceği Yakala” başlıklı İzmir İl Milli Eğitim Erasmus+ Akreditasyon projesi kapsamında, Bremen Neue Oberschule Groepelingen okulu ev sahipliğinde yapılan etkinliğe katıldı.
İZMİR / EKONOMİ
Almanya’nın Bremen kentinde yapılan projede öğrenciler sınıflarda derslere katılım sağlayıp, internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak yarattığı sistem olan Web 2.0 araçlarını aktif kullanarak yenilenebilir enerji kaynakları konulu çeşitli sunumlar gerçekleştirirken, Türk ve Alman eğitim sistemi hakkında gözlemlerde bulundular.
KOSBİ Zülfü-Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Nuray Ardıç, sosyal etkinliklere önem veren Bremen Neue Oberschule Groepelingen okulunun müzik ve spor etkinliklerine de katıldıklarını söyledi. Okul öğrencilerinden Ada Karagülle müzik etkinliğinde okul öğrencilerine solo gitar performansını sunduğunu vurgulayan Ardıç, “Spor turnuvalarında tüm öğrencilerimiz koşu, gülle atma ve parkur etkinliklerinde ev sahibi öğrencilerle birlikte oyunlara katıldılar. Son derece verimli olan ve iki ülke kültürünün kaynaşmasına vesile olan, faydalı bir proje çalışması yaptık” diye konuştu.