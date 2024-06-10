EGGER’den Gebze’de 23 milyon Euro değerinde yeni lojistik merkezi yatırımı

EKONOMİ / KOCAELİ

EGGER Grup, sosyal sorumluluk içeriklerinden otomasyon projelerine, destek politikasından kariyer fırsatlarına birçok perspektifte ülkemize değer sunmasıyla dikkat çekiyor. Avusturya merkezli EGGER Grup, yatırım stratejileriyle de bulunduğu ülkelerde ses getirecek projelere imza atıyor. Orman ürünleri sektörünün ilham veren markası EGGER, kenar bandı üretimi gerçekleştirdiği Türkiye’de yeni yatırım adımları atarak ekonomiye katkı sağlarken, istihdam fırsatları da yaratıyor.

EGGER Türkiye, Gebze tesisinde PVC, ABS ve PMMA kenar bantlarının üretimini bir arada gerçekleştiren dünyanın en büyük kenar bandı üretim tesisi olma özelliği taşıyor. Bu özelliğini stok kapasitesini artırarak ve iş ortaklarına daha iyi hizmet performansı sunma sözü vererek daha da güçlendiriyor.

EGGER’den 21 bin metrekare kapalı alana sahip dev yatırım

Tüm dünyada yaşanan zorluklara rağmen, bulunduğumuz bölgelerde yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz diyen EGGER Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Vitali Behar, “2021 yılında temelleri atılan, 21 bin metrekare kapalı alana sahip 3 katlı, 30 metre yüksekliğindeki yeni lojistik merkezini 2023 yılında hayata geçirdik. Yaklaşık bin kişinin istihdam ettiği Gebze tesisinde yeni istihdam olanakları sağlayan 23 milyon Euro değerindeki bu yeni yatırım ile servis performansımızı daha da artıracağız” dedi.

Vitali Behar, “Grubumuz, 2022-2023 döneminde ülkemize kapasite, üretim süreçleri ve sürdürülebilirlik alanlarında 30 milyon Euro’nun üzerinde yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımlar, tüm dünyanın ciddi ekonomik zorluklardan geçtiği bir dönemde yapıldı. Bu durum, EGGER Grup’un ülkemize ne kadar inandığı ve güvendiğinin somut bir göstergesi olup, bizi çok onurlandırıyor. Global gücümüzü ve uzman iş gücümüzü harmanlayarak elde ettiğimiz başarılarımızla Türkiye pazarında güçlenerek büyümeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

“Yatırımlarla, ROMA Kenar Bant markasını güçlendireceğiz”

“Sektörün gereksinimi olan yüksek stok kapasitesi ve lojistik gücü konularına odaklandık” diyen Behar, “Uzun bir aradan sonra ROMA distribütörlerimiz ile bir araya gelerek yeni yatırımlarımızı ve projelerimizi anlatma fırsatı bulduğumuz için çok mutluyuz. Lojistik merkezimizin açılış ve tanıtım toplantısında, 80’e yakın iş ortağımızı Gebze tesisimizde kurduğumuz sahnede ağırladık. Kendimizi anlattık ve birlikte pazarı değerlendirdik. Tüm iş ortaklarımızın ihtiyaçlarına kulak veriyoruz. Başarılarımız tek yönlü olamaz, yatırımlarımız birlikte güçlenme fırsatı sunuyor. Global bir güç olan şirketimizin, yatırımlarıyla ROMA Kenar Bantları markamızı güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni lojistik merkezi hakkında bilgi veren Behar, “Tesisi yüksek performansa sahip stok tutma ve otomasyon teknolojileri ile operasyonel mükemmelliğin yanı sıra, iş güvenliğini esas alan bir stratejiyle planladık. Tesis aynı zamanda, güneş enerjisinden yararlanarak doğaya saygılı bir yatırım olma özelliğine de sahip. Bu yeni yatırım ile, 10 bin palet hacimli stok kapasitesi 20 bin palete yükseldi. Yıllık 80 bin ton bitmiş ürün ve ham madde giriş-çıkış kapasitesine sahip olması planlanan yeni lojistik merkezi ile EGGER Türkiye, çözüm ortağı yaklaşımını daha da yüksek bir performans ile sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca, Lojistik merkezi ile ana bina arasında kurulan konveyör köprü ile otomatik ham madde gönderimi ve bitmiş ürünün depoya transferi iş süreçlerini kolaylaştırdık” ifadesini kullandı.

Behar, “VNA Truck (dar alanda istifleme makinesi) ile yarı otomatik depolama sistemi ve EWM; EGGER modern depo yönetimi hizmeti ile de lojistik süreçlerinde oluşabilecek hata payları minimize ediliyor. Araç trafiğini ortadan kaldıracak bu uygulamanın tasarımı sırasında gerek boşaltma ve yükleme gerekse depolama alanlarında öncelik, her zamanki gibi güvenli çalışma disiplini oldu. Aynı zamanda proje, Amerikan FM standardı yangın koruma sistemini kullanarak global standartlarda güvenlik gerekliliklerini yerine getiriyor” dedi.

Lojistik merkezi, güneş enerjisinden yararlanarak kendi ihtiyaç duyduğu enerjinin tamamını üretecek ölçüde tasarlandı diyen Behar, “Bunun yanı sıra yağmur suyunu toplayarak geri kazanımın projeye dahil edilmesi ile de sürdürülebilirlik ilkelerini koruyor. Ayrıca, lojistik merkezi ve ana bina arasında kurulacak köprü sayesinde araç kullanımından kaynaklanan karbon ayak izi de elimine ediliyor” diye konuştu.