‘Kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere miras bırakmak istiyoruz’

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Programa Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın yanı sıra MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, Sakarya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özer Köseoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Alpay Şirin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Orhan Bayraktar, eğitmenler, kursiyerler ve çok sayıda sanatsever yer aldı.

2015 yılından beri merkezi yakından takip ettiğini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Yusuf Alemdar, sanata güç veren kursiyer ve eğitmenleri tebrik etti. Sanatın, kültürün insanın ruhunu yansıttığını ifade eden Alemdar, “İnsanın medeniyetini, kültürünü, sanatını yaşatamadığı müddetçe huzur içinde mutluluğu yakalama şansı yoktur. Bizim medeniyetimiz dünyanın en zengin medeniyetlerinden birisidir. Dünyanın neresine giderseniz gidin bütün sanat galerilerinde Doğu, İslam ve Türk medeniyetinin eserlerini görürsünüz. Kültür ve sanat insanın ruhunu yansıtır. İnsanın medeniyetini, kültürünü, sanatını yaşatamadığı müddetçe huzur içinde mutluluğu yakalama şansı yoktur. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürümüzü yaşatmak ve gelecek nesillere iyi bir miras bırakmak istiyoruz” dedi.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Geleneksel Türk Sanatları bölümü yüksek lisans öğrencisi olan, aynı zamanda Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde eğitimlere katılan Fatma Altuntaş ise, merkezde gerçekleştirilen eğitimlerin akademiyle eş değer olduğunu ifade ederek, “Burada emek veren arkadaşlarım gibi bende boş zamanlarımı değerlendirmek için değil, bizzat zamanımı burası için ayırıyorum. Türkiye’de 2. olan ve sene boyunca usta sanatçıların elinden çıkan eserleri sergileme ve görme fırsatı buluyoruz” dedi.

Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nin kurucu hocalarından Hattat Prof. Dr. Mehmet Memiş, sergiyle birlikte Sakarya’nın yeni sanatçılar yetiştirdiğini gördüklerini belirterek, “Gördüğüm ve hissettiğim kadarıyla Sakarya’da kültür sanat alanında önemli gelişmelere şahit oluyoruz. Fiziki imkânlar, sahip olduğu koleksiyonu, kütüphanesi ve en önemlisi de eğitmen kadrosuyla gerçekten büyük bir velinimet” ifadelerini kullandı.