Savunma sanayi şirketleri için 1 milyar dolarlık kaynak paketi hazırlandı

TSK Güçlendirme Vakfı şirketleri için hayata geçirilen 'Tedarik Ekosistemi Kredi Kefalet Desteği' ve 'Tedarikçi Finansman Desteği' programlarının imza töreni dün Savunma Sanayi Başkanlığı'nda gerçekleştirildi.

Özellikle sektör tedarikçisi olan KOBİ'lerin kapasitelerini büyütmelerini ve projelerini daha özgüvenli olarak hayata geçirmelerini sağlayacak destekler, en finansmana erişimi önemli ölçüde kolaylaştıracak.

Hangi bankalar katıldı?

Kredi Garanti Fonu A.Ş., İhracatı Geliştirme A.Ş. ve Katılım Finans Kefalet A.Ş. savunma sanayiini desteklemek için ortak şartlarda ayrı ayrı programları devreye aldı. Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde vakıf şirketleri ve tedarikçileri için özel kredi ve kefalet destekleri başlatıldı.

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası, bu programın kredi sağlayıcısı olacak. Kredisi başvurusu, vakıf şirketleri tedarikçisi tarafından ilgili banka şubesine yapılacak. Banka, tedarikçi müşteriden gerekli belgeleri temin ettikten sonra kredi limiti tahsisini gerçekleştirecek ve kefalet başvurusu için seçilen kefalet şirketine iletecek.

Kefalet şirketinin onay vermesi durumunda kredi sözleşmesi ve diğer belgeler tamamlanarak banka tarafından tedarikçiye kredi kullandırılacak.

Siparişler teminat yerine geçecek

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre, 'Tedarikçi Finansman Desteği' programına ilişkin de TSK Güçlendirme Vakfı şirketleri ile Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası arasında imzalar atıldı.

Tedarikçilerin, vakıf şirketlerinden olan tedarik ve sipariş sözleşmesi bildirimlerine istinaden, ileri vadede oluşacak alacaklarını bankalar teminat altına alacak ve bu model üzerinden de kredi kullanılabilecek. Bu programın vade ve finansal koşullarıyla kredi büyüklüğü, bankalar tarafından ayrı ayrı belirlenecek.