  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Ekonomi
  3. Sektörel güven, hizmette arttı, perakende ve inşaatta düştü
Takip Et

Sektörel güven, hizmette arttı, perakende ve inşaatta düştü

Güven endeksi, martta bir önceki aya göre, hizmet sektöründe yüzde 1,1 yükselirken, perakende de yüzde 4,4, inşaat sektöründe ise yüzde 1,5 düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı Mart ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi martta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1,1 artarken, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,4 ve inşaat sektöründe yüzde 1,5 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi şubatta 115,5 iken martta 116,8 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 1,4, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,1 düşerken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 7 arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi şubatta 123,1 iken bu ay 117,7'ye geriledi.

Perakende ticaret sektörü güven endeksinde geçen aya göre mevcut mal stok seviyesi yüzde 0,5, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 8, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 3,3 azaldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 89,8 iken bu ay 88,5 oldu.
İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyinde yüzde 0,6 artış olurken gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde ise yüzde 3,3'lük düşüş kaydedildi.

İmalat sanayi, martta yüzde 74,2 kapasiteyle çalıştıİmalat sanayi, martta yüzde 74,2 kapasiteyle çalıştıEkonomi
Reel kesim güven endeksi 2,8 puan arttıReel kesim güven endeksi 2,8 puan arttıEkonomik Veriler