  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü atandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), İkinci Başkanlığına Mahmut Sütcü, üyeliklerine ise Mutlu Akın ve Elif Gülşah Gürlek 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119 uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince atandı.

Çiftlik Bank davasında ara karar: İki sanık tahliye edildiÇiftlik Bank davasında ara karar: İki sanık tahliye edildiGündem

 

Büyük usta Kemal Sunal 80'inci doğum gününde ailesi tarafından anıldıBüyük usta Kemal Sunal 80'inci doğum gününde ailesi tarafından anıldıGündem

 

Ekonomi
Proje bazlı teşviklerde asgari sabit yatırım tutarları yenilendi
Proje bazlı teşviklerde asgari sabit yatırım tutarları yenilendi
DİSK-AR raporu yayımlandı: Yoksulluk sınırı 72 bin lirayı geçti
Yoksulluk sınırı 72 bin lirayı geçti
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
Merkez Bankası iki TL depo alım ihalesi açtı
'Düşük fiyat rekabeti' vurdu! Mobilya ihracatı değer bazında artıyor, karlılıkta alarm veriyor
'Düşük fiyat rekabeti' vurdu! Mobilya ihracatı değer bazında artıyor, karlılıkta alarm veriyor
Türk yatırımcı Dubai'ye kaçıyor! Vergi yok, yüksek kira getirisi sağlıyor
Gayrimenkulde vergi yok, yüksek kira getirisi sağlıyor
Renault yerine BMW, Fiat yerine Mercedes! Otomobilde plaka takılınca fiyat düşüyor
Otomobilde plaka takılır takılmaz fiyat düşüyor!