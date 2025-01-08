SGK’dan IBAN numaralı SMS, arama ve e-posta uyarısı

Son dönemlerde vatandaşlara genel sağlık sigortası prim borcunun bulunduğu ve iletilen IBAN’a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS’ler iletildiğine ilişkin şikayetler artış gösterdi. Konuyla ilgili SGK, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS, arama ve e-postalara kimsenin itibar etmemesi gerektiğini vurgulayarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

SGK uyarısında şu ifadelere yer verdi;

"𝐃𝐎𝐋𝐀𝐍𝐃𝐈𝐑𝐈𝐂𝐈𝐋𝐀𝐑𝐀 𝐃𝐈̇𝐊𝐊𝐀𝐓!

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun,

istenilen IBAN numarasına ödeme yapılmaması halinde icra işlemi başlatılacağına dair gelen SMS, arama veya e-postalara itibar etmeyin! GSS prim borcu için IBAN numarası üzerinden ödeme yapılmaz!"

𝐃𝐎𝐋𝐀𝐍𝐃𝐈𝐑𝐈𝐂𝐈𝐋𝐀𝐑𝐀 𝐃𝐈̇𝐊𝐊𝐀𝐓!



Genel Sağlık Sigortası (GSS) borcunun,

istenilen IBAN numarasına ödeme yapılmaması halinde icra işlemi başlatılacağına dair gelen SMS, arama veya e-postalara itibar etmeyin!



⚠️GSS prim borcu için IBAN numarası üzerinden ödeme… pic.twitter.com/0bCvFUOiJ4 — SGK (@sgksosyalmedya) January 8, 2025

GSS prim borcu sorgulama ve ödeme işlemleri

GSS kapsamında yer alan kişilerin prim borçlarını ödemeleri gerekebiliyor. Çalışanların GSS primleri işverenleri tarafından karşılanırken, çalışmayan vatandaşlar bu borcu kendileri üstleniyor. GSS borç sorgulama işlemi, e-Devlet üzerinde "GSS Sorgulama" bölümünden T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile kolaylıkla yapılabiliyor.

GSS prim borcu nasıl ödenir?

Borç ödemeleri, e-Devlet sistemi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılabiliyor. Bu sayede vatandaşlar, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için borçlarını hızlı bir şekilde ödeyebiliyor.

GSS nedir?

Genel Sağlık Sigortası (GSS), bireylerin sağlık hizmetlerinden eşit, etkin ve kolay erişilebilir bir şekilde yararlanmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuş bir sosyal güvence sistemidir. Sağlık sigortası kapsamında tüm vatandaşlar, gelir durumlarına bakılmaksızın hastalık riskine karşı güvence altına alınmıştır.