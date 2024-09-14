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Sigara zammını 2 lira azaltacak vergi ayarı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla sigaraya uygulanan nispi Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 57'den yüzde 53,5'e indirildi, paket başına alınan maktu vergi tutarı 5,7424 liradan 7,8 liraya çıkarıldı. Peki sigaraya getirilen bu vergi ayarı ne anlama geliyor?

Haber Merkezi
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Sigara zammını 2 lira azaltacak vergi ayarı
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Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadele için sigara vergisinde yeni bir ayarlamaya gitti. Bakanlık bir süredir nispi vergiyi düşürüp maktu vergiyi artırarak şirketlerin fiyata daha az zam yapmasını ve dolayısıyla sigara zammının enflasyona etkisini azaltmaya yönelik stratejisini devam ettiriyor.

Habertürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre sigaradan alınan Özel Tüketim Vergisi sigara şirketlerinin 1 liralık maliyet farkını yansıtmaları için 5,2 lira zam yapmalarını gerektiriyordu. Bu rakam yapılan düzenleme ile bugünden itibaren 4,4 liraya indi. Teknik olarak buna mali çarpan deniliyor. Yapılan düzenleme ile mali çarpan 5,2'den 4,4'e düşmüş oldu.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre sigaralara uygulanan maktu vergi paket başına 5,7 TL’den 7,8 TL’ye artırıldı, nispi vergi oranı yüzde 57’den yüzde 53,5’e indirildi. Azalan nispi vergi oranı çarpan oranını düşürdü.

Temmuzdan bu yana 10.5 lira zam

Sigara şirketleri maliyet artışları nedeniyle temmuzdan bu yana yaklaşık 10,5 lira zam yaptı. Şimdi çarpan 5,2 lira yerine 4,4 liraya inince zam tutarı da yaklaşık 2 lira inecek ve 8,5 lira olacak. Yani eğer maliyet artışı kaynaklı aynı zamlar yapılmaya kalkılırsa zam 2 lira daha az, yani 10.5 değil 8.5 lira olacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre sene başında sigara vergisine ilişkin hayata geçirilen düzenlemeyi takiben, 2024’ün ilk 7 ayında tütün mamullerinden elde edilen ÖTV tahsilat değerlerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda yüzde 87’lik bir artış görüldü.

Enflasyona etki sınırlanıyor

Bu düzenleme sayesinde mali çarpanın düşmesiyle önümüzdeki dönemde sigara fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkisinin sınırlı kalması bekleniyor. Nitekim, ocak ayındaki düzenleme sonrası TCMB 2024 I. Enflasyon Raporu’nda bu düzenlemenin enflasyonu baskılayıcı etkisine değiniliyor:
“Yeni vergi yapısıyla ilerleyen dönemlerde de daha düşük oranlı perakende fiyat artışı yeterli olacak, enflasyonist baskı daha sınırlı kalacaktır.”

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