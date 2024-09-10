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Sigaraya bir zam daha geldi! Fiyatı 105 TL oldu

Philip Morris, JTİ, BAT ve Imperial Tobacco marka sigaralara yapılan zammın ardından Marlboro tütününe de zam yapıldığı belirtildi. 50 g sarmalık tütünün yeni fiyatı 105 TL oldu.

Haber Merkezi
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Sigaraya bir zam daha geldi! Fiyatı 105 TL oldu
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Philip Morris, JTİ, BAT ve Imperial Tobacco marka sigara gruplarına gelen zamlarla birlikte, sigara fiyatları ortalama 63 TL ile 89 TL arasında seyretti. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigaraya daha zam geldiğini duyurdu.

Erol Dündar, Marlboro tütününe zam geldiğini duyurdu. Yeni gelen zamla birlikte 50 g sarmalık tütünün 105 TL olduğu görüldü.

Dündar'ın X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde oldu:

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