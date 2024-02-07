Son dakika: Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklinin bayram ikramiyesi artacak

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren "bayram ikramiyesi artacak mı" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yanıt geldi.

NTV yayınında soruları yanıtlayan Işıkhan, "Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız" dedi.

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