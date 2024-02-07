Son dakika: Bakan Işıkhan açıkladı... Emeklinin bayram ikramiyesi artacak
Son dakika haberi… Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında milyonlarca emekliye ilgilendiren ikramiye gündemiyle ilgili konuştu. "Tabii ki, her alanda olduğu gibi emeklilerimizin taleplerini önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun" dedi. Bakan, çalışma yapacaklarını bildirerek "Bu adımları atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren "bayram ikramiyesi artacak mı" sorusuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan yanıt geldi.
NTV yayınında soruları yanıtlayan Işıkhan, "Emeklilerimiz müsterih olsun Cumhurbaşkanımız da bizler de emeklilerimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımızla bir araya gelip görüşeceğiz, gerekli değerlendirmeleri yaparak Cumhurbaşkanımızın takdirine sunup talimatları doğrultusunda gerekli çalışmaları, adımları atarız" dedi.
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