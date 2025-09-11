Can Holding'e operasyon: Habertürk ve Show TV dahil 121 şirkete el kondu, kayyum atandı, 10 gözaltı kararı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Can Holding'e yönelik suç örgütü kurmak, kaçakçılık, dolandırıcılık, kara para aklama suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında olduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Jandarma Komutanlığı ekipleri, söz konusu şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Energy Akaryakıt istasyonları, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Doğa Koleji, Televizyon Yayıncılık gibi şirketlerin sahibi olan Can Holding’in değişik sanayi kollarında faliyet gösteren küçük çaplı 110 civarında da şirketi bulunuyordu.

121 şirkete el kondu, kayyum atandı

Can Holding'in 2025 yılı mart ayında devraldığı Habertürk ve Show TV'nin yanı sıra operasyonda farklı sektörlerde yer alan 121 şirketin mal varlığına el konularak TMSF kayyım olarak atandı

El konulan şirketler arasında Doğa Koleji, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Energy Petrol, Golden Hill otelleri, Özel Mediza Hastanesi, Vip Transport gibi önemli şirketler de yer alıyor.

İşte el konulan bazı şirketler:

* Show TV

* Bloomberg HT

* HT Spor

* Habertürk

* Energy

* Awox

* Seikon

* Telefox

* Energia

* İstanbul Bilgi Üniversitesi

* Doğa Koleji

* Mediza Hospital

* Golden Hill Otel

* Tokai

* Elit

Eğitimden medyaya çok sayıda yatırımları var

Can Grubu, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi eğitim kurumlarını da elinde bulunduruyor.

Holding ayrıca Energy akaryakıt istasyonları, Golden Hill Hotel ve Mediza Hospital’ın da sahibi konumunda bulunuyor. Bunların yanı sıra holdingin beton santralleri ve lojistik sektöründe de yatırımları var.

Geçen yılın aralık ayında, Ciner Holding'in tepe kuruluşu olarak faaliyet yürüten Park Grubu’nun Ciner Yayın Holding’deki hisselerinin tamamı, Can Grubu’na devredilmişti.

Eylül 2007'de kurulan Ciner Yayın Holding bünyesinde Habertürk TV, Show TV, Bloomberg HT ve HT Spor gibi televizyon kanalları bulunuyordu; bunların tümü Can Holding’e geçmişti. Böylece Turgay Ciner medyadan çekilmişti.