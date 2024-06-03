SON DAKİKA: ENAG'ın Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu
Son dakika haberi... Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 5,66 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 120,66 olarak gerçekleşti.
Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), Mayıs ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu duyurdu. ENAG Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Mayıs ayında yüzde 5,66 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı ise yüzde 120,66 olarak gerçekleşti.
İstanbul'un enflasyonu
İstanbul Ticaret Odası (İTO), kentte Mayıs ayında önceki aya göre perakende fiyatların yüzde 3,59, toptan fiyatların yüzde 2,59 arttığını belirtmişti. Yıllık bazda artış oranı perakendede yüzde 82,20, toptan eşyada yüzde 61,21 olmuştu.