Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam (Taksi indi-bindi ve öğrenci aylık akbil ücreti ne kadar?)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısından toplu ulaşıma zam kararı çıktı.

İstanbul’da taksi ve servis ücretlerine yüzde 28.09, toplu ulaşıma ise yüzde 18 oranında zam yapıldı. Karar, oy çokluğuyla alındı.

Taksi indi-bindi ücreti ne kadar oldu?

Taksilerin açılış ücreti yüzde 28.09 artışla 19.17 TL'den, 24.55’TL’ye, kilometre başına ücret ise 12.89 TL'den, 17.61 TL’ye, kısa mesafe (indi-bindi) ücreti de 70 TL'den 90’TL’ye çıkarıldı.

İstanbulkart tam ve öğrenci bileti fiyatı

İstanbulkart tam bilet ücreti 15 TL'den 17.70'ye, öğrenci bileti 7.31 TL'den 8.62 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 1.177 TL'den 1.388 TL'ye, öğrenci aylık abonman fiyatı da, 212 TL'den 250 TL'ye çıkarıldı.

Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 Km 1.300 TL'den 1.665 TL'ye, personelde ise 675,84 TL'den 865,69 TL'ye ulaştı. Servislere yapılan zamlar ikinci yarıyıldan itibaren geçerli olacak.

Minibüslerde 0-4 kilometre, 15.50 TL, 4-7 kilometre arası 16,50 TL, 07-11 kilometre arası, 18 TL, 11-15 kilometre arası 28.50 TL, 15-20 kilometre arası 20 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 10 TL oldu.