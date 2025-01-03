  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Son dakika... Kira zam oranı belli oldu
Takip Et

Son dakika... Kira zam oranı belli oldu

TÜİK, 2024 yılı aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Böylelikle kira zam oranı da belli oldu. Kiralara ne kadar artış yapılacak?

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Son dakika... Kira zam oranı belli oldu
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024 enflasyonunu açıkladı. Aylık yüzde 1,03 artış gösteren TÜFE verisi, yıllık bazda da yüzde 44,38 oranında arttı.

Konut ve işyeri kiralarına yapılacak zam oranı da TÜFE 12 aylık ortalamalar üzerinden hesaplanıyor. Aralık 2024 TÜFE’de 12 aylık ortalama da yüzde 58,51 oranında oldu.

Kira zam oranı da yüzde 58,51 oldu.

Örnek kira hesaplaması:

Kira: 10.000 TL

Zam oranı: Yüzde 58,51

Kira zammı: 5.851 TL

Yeni kira:  15.851 TL

Ekonomi
SON DAKİKA... 2025 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
2025 yılı kıdem tazminatı tavanı belli oldu
Bakan Şimşek: Vatandaşımızın geçim sıkıntısını çözmek en büyük önceliğimiz
BAKAN ŞİMŞEK:
Son dakika... Memur ve emekli maaş zammı belli oldu
SON DAKİKA… SON DAKİKA…
Son dakika... 2024 enflasyonu açıklandı
SON DAKİKA
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Küresel piyasalarda yön arayışı devam ediyor
Memur 2025 Ocak zammı; 2025 Ocak Bağkur - SSK emekli maaş zammı ne kadar oldu?
Memur 2025 Ocak zammı; 2025 Ocak Bağkur - SSK emekli maaş zammı ne kadar oldu?