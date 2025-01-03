Son dakika... Kira zam oranı belli oldu
TÜİK, 2024 yılı aralık ayı enflasyonunu açıkladı. Böylelikle kira zam oranı da belli oldu. Kiralara ne kadar artış yapılacak?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2024 enflasyonunu açıkladı. Aylık yüzde 1,03 artış gösteren TÜFE verisi, yıllık bazda da yüzde 44,38 oranında arttı.
Konut ve işyeri kiralarına yapılacak zam oranı da TÜFE 12 aylık ortalamalar üzerinden hesaplanıyor. Aralık 2024 TÜFE’de 12 aylık ortalama da yüzde 58,51 oranında oldu.
Kira zam oranı da yüzde 58,51 oldu.
Örnek kira hesaplaması:
Kira: 10.000 TL
Zam oranı: Yüzde 58,51
Kira zammı: 5.851 TL
Yeni kira: 15.851 TL