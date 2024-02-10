Son dakika... Motorine büyük zam geliyor: Tarih verildi, fiyat değişecek

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ​​​dün 81,90 dolara kadar yükseldi.

Sektör kaynaklarından alınan habere göre, motorine 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk zam gelecek. Geçtiğimiz hafta da motorine 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Motorine zam sonrası fiyatlar ne kadar olacak?

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 44,30 TL'ye, Ankara'da 45,06 TL'ye, İzmir'de 45,37 TL'ye yükselecek.

10 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 39,29 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin fiyatı: 41,69 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 39,38 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin fiyatı: 41,76 TL

Ankara'da benzin fiyatı: 40,07 TL

Ankara'da motorin fiyatı: 42,50 TL

İzmir'de benzin fiyatı: 40,30 TL

İzmir'de motorin fiyatı: 42,72 TL