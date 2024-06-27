SON DAKİKA... Süre 1 Temmuz'da doluyordu... Otomotivde '6 ay-6 bin km' düzenlemesi uzatıldı

ANKARA (EKONOMİ)

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sıfır otomobillerin tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin km geçmedikçe satışı çıkarılamayacağına ilişkin düzenlemenin 1 Temmuz’a kadar geçerli olduğu hatırlatılarak, bu kapsamda ikinci elde yüksek fiyat sınırlamasının da aynı kapsamda olduğu bildirildi.

Bugüne kadar yasağa uymayan oto galerilerine 52 milyon lira ceza kesildiği belirtilen açıklamada, kısıtlamaya aykırı hareket edenlere ise 90 milyon lira idari para cezası verildiği belirtildi.

Düzenlemeyle sıfır taşıtların ikinci ele düşürülerek satışa sunulup haksız kazanç sağlanmasının önüne geçildiği vurgulanan açıklamada,

“Sıfır taşıt arzının artmasına katkı sağlanarak gerçek ihtiyaç sahiplerinin taşıta ulaşmalarına imkân sağlanmış ve otomotiv sektöründeki spekülatif fiyat artışları engellenerek tüketici mağduriyetleri ortadan kaldırılmıştır. Bu doğrultuda, söz konusu kazanımlar göz önünde bulundurularak, ilgili iki düzenlemenin de 6 ay süreyle, 1 Ocak 2025 tarihine kadar yeniden uzatılmasına Ticaret Bakanlığımızca karar verilmiştir” bilgisi yer aldı.

Buna göre ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesiyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenlerin yanı sıra, bir takvim yılı içinde yetki belgesiz üç ve üzerinde ikinci el motorlu kara taşıtı satışı yapan tüm gerçek veya tüzel kişilerin 6 ay - 6 bin km. düzenlemesine aykırı satışlarının Noterlikler tarafından engellenmesi uygulaması devam edecek.