S&P Global: KKM rezervleri baskılıyor

Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu, Afrika bölgesinde ekonomik beklentiler zayıfladıkça riskler artıyor.

S&P Global, yüksek petrol fiyatlarının Gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu, Afrika (EMEA) bölgesindeki 52 derecelendirilmiş ülke içinde, çoğunlukla Körfez İşbirliği Konseyi'nin üyeleri olan birkaç büyük ihracatçıya fayda sağladığını, Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye gibi üst-orta gelirli ekonomileri tehlikeye attığını bildirdi.

S&P Global, "Kredi Koşulları Gelişmekte Olan Piyasalar 2023 4'ncü Çeyrek: Yüksek Faiz Oranları Ruh Halini Bozdu" başlıklı bir rapor yayınladı.

"Zayıflayan dış talep ve küresel büyüme beklentileri sadece Türkiye için değil Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya gibi üretime dayalı EMEA ekonomilerinin yanı sıra Güney Afrika da dahil olmak üzere Afrika'nın emtiaya dayalı ekonomileri için de geçerli" değerlendirmesini yapan S&P, dış finansman koşullarının özellikle Orta ve Doğu Avrupa'daki yatırım yapılabilir ülkeler için başlangıçta umut verici olan ilk çeyreğin ardından, gelişmekte olan ülkeler için döviz fonlama piyasalarının yeniden açılmasını bir kez daha geciktiriyor gibi göründüğünü savundu ve "Üç ay önce tartıştığımız gibi, ekonomik ve parasal ayarlara yönelik zorlu reformlarla ilerleyen birkaç EM EMEA ülkesi var, ancak onlar bile seçmenlerin tepkisiyle karşılaşıyor" tespitini yaptı.

KKM rezervler üzerinde bir yük

Türkiye'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TCMB'deki yeni bir liderlikle birlikte bir başka reformist hikaye olduğunu ileri süren S&P, "Merkez Bankası hazirandan bu yana haftalık repo faiz oranını toplamda 2,150 puan arttırdı. Ancak, kur korumalı mevduat programının maliyetinin Merkez Bankası'na kayması sınırlı net rezervler üzerinde bir başka yük" dedi.

Yetkililerin enflasyonu düşürmenin ve dolarizasyonun önemli bir süre ve çok daha yüksek oranlar gerektirdiğinin farkında olduklarını belirten S&P, "Ancak, Mart 2024 yerel seçimleri göz önüne alındığında , mali reform yetkisine yönelik siyasi riskler önemli olmaya devam etmekte" değerlendirmesini yaptı.

Doların gücü ve çok yüksek kısa vadeli ABD faiz oranları göz önüne alındığında, sermaye Gelişmekte olan Ülke'lere girişlerin pahalı ve oldukça seçici olmaya devam ettiğini anlatan S&P, "Türkiye'de finans ve kurumsal sektörlerde döviz cinsinden birkaç tahvil ihrac gördük ve Orta Asya'daki yerel para birimi cinsinden devlet borçlanma piyasalarına bazı girişler oldu" dedi.